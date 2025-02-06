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У Путіна "прагнуть" подальшої окупації України: в ISW вказали на сигнал

Андрій Ганчук
6 лютого 2025, 08:26
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Кремль не зацікавлений у реальному процесі перемовин ані з Україною, ані із Заходом, вважають аналітики.
Путін, Україна
У пов'язаній із Путіним верхівці Кремля не хочуть перемовин з Україною і "заперечують" легітимність держави - аналітики / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

  • Росія не налаштована на реальні перемовини
  • Росія "не визнає" легітимність України як держави

Країна-окупант Росія продовжує заперечувати суверенітет України і намагається "виправдати" свою військову агресію риторикою про нібито історичні землі. Публікація кума глави Кремля Віктора Медведчука, в якій він закликав до анексії української держави, вказує на небажання Москви вести перемовини з Києвом і Заходом. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Аналітики ISW розповіли, що Медведчук опублікував статтю, в якій "закликав" РФ "повернути свої історичні землі". До свого "матеріалу" він доклав карту, де території України - від сходу до Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей - виділені як буцімто частина історичної Росії.

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Кум Путіна спотворив сенс західної підтримки України і додав, що вона нібито спрямована на знищення Росії зсередини. Українців Медведчук назвав "сучасними варварами", яких окупанти, мовляв, повинні врятувати.

"Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов'язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести перемовини з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду", - наголосили в ISW.

Можливі перемовини України і РФ - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, американський президент Дональд Трамп раніше сказав, що тривають конструктивні розмови з Києвом і Москвою. За його словами, "незабаром ситуація докорінно зміниться".

Росія "готова" до перемовин із президентом Володимиром Зеленським та Україною, сказав кремлівський спікер Дмитро Пєсков. При цьому він додав, що Москва вважає Зеленського нібито нелегітимним главою держави.

Володимир Зеленський готовий до перемовин із Володимиром Путіним, якщо це буде єдиний варіант для встановлення миру, сказав український гарант в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. У разі перемовин Зеленський дотримуватиметься жорсткої позиції.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Віктор Медведчук Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією Інститут вивчення війни
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