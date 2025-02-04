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У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей із 12 сіл: список

Віталій Кірсанов
4 лютого 2025, 19:57
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Батьків закликали максимально відповідально поставитися до евакуації та не наражати себе і дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог.
евакуація
У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Список населених пунктів, у яких оголошено евакуацію
  • Скільки дітей перебувають у цих населених пунктах

На Донеччині буде проведено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, чи іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади в безпечні регіони. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"До переліку поселень, звідки мають вивезти дітей, увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка. Загалом там зараз перебуває 66 дітей. Маємо зробити все можливе, щоб вивезти їх у безпеку", - написав Філашкін.

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Він закликав батьків максимально відповідально поставитися до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФ. Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.

Стало відомо, що окупанти намагаються оточити Часів Яр із флангів. Станіслав Бунятов також зазначив, що в Часовому Яру зараз є деякі позиції, які не контролює жодна зі сторін. Російські окупанти намагаються оточити Часів Яр із флангів, частково їм це вдається.

У ЗСУ назвали головну ціль російських окупантів поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати траси, що ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських захисників міста без постачання або хоча б обмежити його.

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