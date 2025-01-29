Масований удар по Росії та сигнал Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 29 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 29 січня / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

О 06:09 мер Віталій Кличко написав у Telegram про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

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РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

Російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка і просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 29 січня повідомив аналітичний проєкт Deep State.

"Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки", - йдеться у повідомленні.

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

Федеральний суддя США у Вашингтоні заблокував рішення президента Дональда Трампа про заморожування грантів і кредитів на суму 3 трильйони доларів.

Суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Постійне рішення буде ухвалено 3 лютого, пише The New York Times.

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

У ніч на 29 січня країна-агресор РФ була атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.

Як повідомляє російське видання Astra, у місті Кстово Нижегородської області дрони атакували місцеву інфраструктуру у вигляді нафтопереробного заводу. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив про падіння "уламків".

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало тривожну інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито з настанням літа можуть бути запущені небезпечні процеси для існування України. Військовий експерт Олег Жданов оцінив поточну ситуацію на фронті.

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

Минулої доби, 28 січня 2025 року, основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені на сході, повідомляє пресцентр оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Противник проводив активні наступальні дії на Покровському напрямку в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Сергіївка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне та Улакли. Важкі бої тривали в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Нововасилівці, Надіївці та Янтарному, ідеться в повідомленні.

США відправляють Україні 90 ракет до Patriot з Ізраїлю - Axios

Цього тижня американські військові перекинули близько 90 зенітних ракет-перехоплювачів Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі. Далі їх мають передати Україні. Про це пише Axios із посиланням на три джерела, обізнані про операцію.

Вибухи гриміли в Києві та в дев'яти областях: РФ атакувала Україну десятками БпЛА

Українські захисники збили в ніч на середу 29 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БПЛА типу Shahed та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Про це в Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Наразі відомо лише про зупинення програми міжнародного військового фінансування, що не означає замороження усієї допомоги Україні, заявив він у коментарі telegram-каналу Труха.

Кремль готується до другої фази війни: до чого тут Молдова

Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой розповів, що країна-агресорка Росія не відкинула ідею державного перевороту в його країні й намагається йти на ескалацію.

Росія програла перший етап гібридної війни проти Молдови, коли не спромоглася зірвати конституційний референдум 20 жовтня та перешкодити переобранню Майї Санду, яка стала першою президенткою в історії Республіки Молдова, яка двічі виграла прямі вибори на посаду президента, йдеться в інтерв'ю на 24 Каналі.

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що очільник США Дональд Трамп зможе примусити кремлівського диктатора Володимира Путіна прийти до миру.

Як він розповів Fox News, це можливо, якщо у американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем, а міститиме справедливі пункти.

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

Старший лейтенант, офіцер управління самохідного артилерійського дивізіону бригади "Кара-Даг" Артем Пєнков розповів, що на Покровському напрямку ворог зменшив застосування механізованих груп для просування через ефективну роботу артилерії та ударних БПЛА ЗСУ.

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

Ударні безпілотники атакували 23-й арсенал ГРАУ у селищі Октябрському Тверської області в ніч на середу, 29 січня.

Також БПЛА влучили в нафтоперекачувальну станцію, пише видання Аstra. Уточнюється, що в ніч на 29 січня Тверську область атакували щонайменше 29 безпілотників.

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий очолив оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Війська агресора Росії на фронті зосередили найбільше сил в операційній зоні угруповання. Завдання Сил оборони - утримувати лінію, завдавати максимальних втрат окупантам і піклуватися про українських захисників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що представив Драпатого як командувача Хортиці.

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Україна завдала два удари дронами по нафтобазі стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі. Атаки завдали значної шкоди.

Як зазначається у зведенні Міноборони, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

Україна зацікавлена у справедливому світі й не збирається визнавати окупацію своїх територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Fox News він розповів про те, що з початку повномасштабної російсько-української війни Силам оборони вдалося повернути 50% територій, які раніше контролювали російські окупанти.

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

Погода в Україні до кінця січня здивувала всіх. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду, потепління триватиме недовго.

"Чекаємо похолодання вже з перших днів лютого. У лютому вже буде зміна синоптичних умов, зайдуть повітряні маси не з півдня, а з північного заходу. Це принесе нижчі температури. На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться і морози. Очікуємо й певних опадів", - зазначила синоптик.

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню Fox News, у якому прокоментував позицію Дональда Трампа щодо можливого завершення війни. Глава держави наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо посилення тиску на країну-агресорку Росію є "справедливою і чесною".

Главред зібрав основні заяви Володимира Зеленського щодо політики Трампа та війни в Україні.

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

Багато українців хочуть мирного завершення розв'язаної Росією війни, але кажуть, що його не можна досягти без певних умов.

У матеріалі CBS News йдеться про те, що за три роки війни з російськими окупантами все більше українців припускають варіант припинення вогню. Але мають бути певні умови.

Україну чекає перша офіційна зустріч з командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце

Україну запросили на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Київ представить глава МЗС Андрій Сибіга. Таким чином, очікується перша офіційна зустріч представників української держави з командою нового глави Білого дому Дональда Трампа.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на своє джерело в дипломатичних колах, зустріч очікується 12 лютого в Парижі.

Сучасна Росія та її президент Володимир Путін можуть існувати тільки в стані війни, а не вибудовувати з кимось добросусідські відносини. До справедливих переговорів їх можна примусити силою, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нещодавню заяву російського диктатора, повідомляє РБК-Україна.

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що дрони ГУР не припиняють атакувати російські нафтопереробні заводи. Окупанти через це несуть значні фінансові втрати, проте є й інші проблеми, через які їм слід турбуватись.

Понад 20 вибухів та евакуація: Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ - ЗМІ

У ніч на 29 січня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь" та ракетному арсеналу в Тверській області. Про це повідомило джерело Укрінформ у СБУ.

За словами джерела, ця спецоперація була спрямована на ураження НПС "Андреаполь", яка є ключовою частиною Балтійської трубопровідної системи-2.

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

Бої за Велику Новосілку тривають і поки що не можна сказати, що російські окупанти її захопили. Найімовірніше, на цій ділянці фронту просування противника зупиниться, оскільки у ворожих сил немає можливостей для форсування річки. Про це заявив речник 110-ї Окремої механізованої бригади Іван Секач, яка бореться за населений пункт.

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні 30 січня буде достатньо теплою, але у деяких регіонах буде дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє портал Dennik N.

Трамп атакував Путіна і здатний принести Україні перемогу: у США розкрили деталі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп недарма перейшов до ультиматумів на адресу Кремля. Схоже, він побачив слабкість агресора Росії і тепер має намір укласти угоду з Китаєм. Трамп міг би стати тією людиною, яка принесла б Україні перемогу у війні.

У статті для Newsweek аналітики Єльського інституту лідерства (США) Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан пишуть, що нова риторика Трампа, яка передбачає відмову від нападок на Зеленського та ультиматуми Кремлю, є продуктом прагматизму американського президента. Трамп робить подібні заяви, оскільки зрозумів, що саме Росія перебуває в програшному становищі.

"Трамп надіслав сигнал": в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни

У мережі постійно з’являються прогнози щодо завершення війни в Україні, однак жодне медіа не має перевіреної інформації. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу, наголосивши, що обговорювані в ЗМІ плани Дональда Трампа щодо припинення війни – не більше ніж конспірологія.

Припинення допомоги Україні: Білий дім скасував замороження федеральних програм - ЗМІ

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому скасувало директиву адміністрації Трампа, яка призупиняла федеральні кредити, гранти та іншу фінансову допомогу. Про це повідомляє The Hill, посилаючись на анонімного сенатора-республіканця.

Через це заморожування було зупинено низку гуманітарних програм, зокрема і в Україні. Однак поки невідомо, чи сприятиме це відновленню фінансування українського представництва USAID.

Російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Новоєгорівка в Луганській області, опублікувавши відео з російським прапором. 3-тя окрема штурмова бригада спростувала цю інформацію.

Військові зазначають, що це фейк російської пропаганди. Вони намагаються створити ілюзію успіху РФ на рубежах бригади.

Зеленський оголосив головну умову для завершення війни

Для завершення війни потрібно, щоб агресорка Росія понесла справедливу відповідальність. Головне для України - вистояти до кінця і закінчити війну в рамках правильних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу перед курсантами в День пам'яті Героїв Крут 29 січня він зазначив, що дипломатія може зіграти певну роль. Проте сама по собі вона не гарантує мир, і українці вже бачили, як після 2014 року війна не закінчилася.

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