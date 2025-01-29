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"Путін є Путін": в ОП відповіли диктатору на слова про "спонсорство" України

Віталій Кірсанов
29 січня 2025, 17:15
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На думку Подоляка, не Путіну, який захопив владу в Росії, слід порушувати питання про легітимність президентства Зеленського.
Михайло Подоляк
В ОП відреагували на слова Путіна про переговори / Колаж: Главред, фото: Президент Росії, Михайло Подоляк

Що сказав Подоляк:

  • Путін не змінює модель своєї поведінки
  • Війна відволікає увагу росіян від внутрішніх проблем
  • У чому полягає концепція майбутніх переговорів з РФ

Сучасна Росія та її президент Володимир Путін можуть існувати тільки в стані війни, а не вибудовувати з кимось добросусідські відносини. До справедливих переговорів їх можна примусити силою, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи нещодавню заяву російського диктатора, повідомляє РБК-Україна.

"Путін є Путін. Він не змінює модель своєї поведінки, формат своєї поведінки. Він абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях або в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії", - заявив він.

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На думку Подоляка, не Путіну, який захопив владу в Росії, слід порушувати питання про легітимність президентства Володимира Зеленського. Крім того, Путін взагалі не має жодного стосунку до внутрішнього політичного процесу в Україні.

Крім того, сьогодні для Путіна ескалація і війна чи інший конфлікт є способом відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем.

"І тому вони всупереч усьому точно не будуть іти ні на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І тому це не те, що він (Путін - ред.) хизується тим, що "ми можемо те, можемо це". Ні, він просто відчуває, що все ще інструментів, справжніх інструментів примусу так і немає", - зазначив радник глави Офісу президента.

'Путін є Путін': в ОП відповіли диктатору на слова про 'спонсорство' України
Інфографіка Главреда

Що говорили Путін і Трамп про майбутні переговори

28 січня Путін заявив, що Зеленський нібито не має права підписувати документи за підсумками майбутніх переговорів Росії та України через "втрату легітимності". Також він упевнений у тому, що Україна не буде воювати, якщо Захід припинить підтримку, оскільки ключовим фактором є "спонсорське фінансування" і постачання озброєння.

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація нібито президент США Дональд Трамп розробив план, щоб завершити війну Росії проти України за 100 днів. Однак посол України в США Оксана Маркарова заявила, що такі чутки є фейковими.

Раніше також ЗМІ писали, що Трамп заявив про можливість введення нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресор Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.

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