Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Коли в Україну прийде похолодання та сніг розповіла Главреду синоптик Наталія Птуха.

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Погода в Україні на лютий від синоптика Наталії Птухи / Главред

Погода в Україні наприкінці січня несподівано принесла потепління. Весняне повітря та нетипова для нашої країни зима б'є всі рекорди. Синоптики та метеорологи фіксують температурні рекорди майже по всій країні.

Якою буде погода до кінця січня в Україні, коли чекати на морози та який погодний сюрприз принесе нам лютий в інтерв'ю для Главреда розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Нещодавно синоптики попереджали про значне потепління в Україні. Деякі навіть прогнозували, що стовпчик термометра сягне +20 градусів. Чому наприкінці січня ми спостерігаємо саме таку температуру?

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Укргідрометцентр не прогнозував до +20 градусів точно, але деякі аматори про це писали. Потепління в Україні дійсно спостерігається, і воно за багатьма показниками набагато вище кліматичної норми. Ми щоденно моніторимо ситуацію щодо фіксування в країні температурних рекордів.

Таке потепління спричинено тим, що на території України упродовж останніх декількох днів і до кінця січня повітряні маси переважатимуть з півдня. Тому буде надходити дедалі тепліша повітряна маса, яка і утримує у нас досить високий, як для січня, температурний фон.

Найближчими днями нічна температура буде від +1 до +7, лише на сході очікується від +3 тепла до -2 морозу. Вдень максимальна температура буде +5 +10 градусів на півдні, на заході України буде +9 +14 градусів тепла.

Опадів ми поки що не очікуємо, лише в західних областях буде атмосферний фронт і невеликий дощ. Варто зауважити, що за рахунок такої теплої та вологої повітряної маси у нас можуть утворитися тумани. 29 січня в східних областях можна очікувати на тумани, а уже 30 та 31 січня вони прогнозуються на більшості території України. Треба слідкувати за попередженнями синоптиків.

Коли чекати на похолодання ?

Чекаємо на похолодання ще з перших днів лютого. В лютому вже буде зміна синоптичних умов, зайдуть повітряні маси не з півдня, а з північного-заходу. Це принесе більш низькі температури. На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться й морози. Морози будуть, очікуємо вже незабаром нижче нуля і певних опадів.

За вашими прогнозами, яким буде початок лютого в Україні, та якої погоди слід очікувати на вихідних 1-2 лютого?

Вже 1 лютого за рахунок зміни синоптичної ситуації очікуються помірні дощі, у західних областях можна очікувати на сніг з дощем. Уночі на сході та південному сході без істотних опадів.

Температура 1 лютого у західних та північних областях впродовж доби сягатиме від -1 морозу до +5 тепла. На решті території України та на Закарпатті вночі від 0 до +6 тепла, вдень очікуємо від +3 до +9 тепла. На півдні до +12 градусів тепла.

Вже 2 лютого і надалі буде більш відчутне зниження температурних показників. У західних та північних областях, як вночі, так і вдень буде від -3 морозу до +3. На сході та в центрі від 0 до +6 тепла, на півдні та на Закарпатті від +6 до +9 градусів, але вже надалі буде зниження температури і більш відчутні морози.

Чи побачимо ми ще сніг цієї зими?

На початку лютого в Україну надійдуть атмосферні фронти, тому очікуються опади. Прогнозуємо змішану фазу, але вже 2 лютого можливий невеликий сніг у західних, північних та центральних областях.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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