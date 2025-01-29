Понад 20 вибухів та евакуація: Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ - ЗМІ

Внаслідок атаки Сил оборони України було вражено ракетний арсенал РФ, пролунало понад 20 вибухів, повідомлялось про евакуацію, зазначають ЗМІ.

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ЗМІ розкрили нові деталі нового удару по території Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Сили оборони України вразиоли НПС "Андреаполь" та ракетний арсенал РФ

Росія була змушена зупинити магістральнйи трубопровід

У ніч на 29 січня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь" та ракетному арсеналу в Тверській області. Про це повідомило джерело Укрінформ у СБУ.

За словами джерела, ця спецоперація була спрямована на ураження НПС "Андреаполь", яка є ключовою частиною Балтійської трубопровідної системи-2.

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У результаті атаки дронів було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Через це Росія була змушена зупинити магістральний трубопровід, що транспортує нафту до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Також ударів було завдано по 23-му ракетному арсеналу міноборони РФ у Тверській області. Дрони вразили сам склад та три будівлі військової частини. За словами місцевих жителів, пролунало понад 20 вибухів, а в чатах повідомляли про евакуацію населення.

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Ракети українського виробництва та їх дальність / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони Великої Британії повідомило про два удари українських дронів по нафтобазі стратегічних бомбардувальників РФ в Енгельсі, що завдали значних збитків. Згідно зі зведенням Міноборони, 8 січня 2025 року українські безпілотники атакували нафтобазу "Кристал", розташовану за 8 км від авіабази Енгельс-2. Внаслідок удару спалахнули масштабні пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів, ліквідація яких тривала кілька днів.

Останні атаки українських дронів по НПЗ та нафтобазах значно ускладнили забезпечення армії РФ, змусивши її переорієнтувати логістичні маршрути через тимчасово окупований Крим. Як повідомили агенти "Атеш", росіяни активніше перевозять паливо через півострів, але уникають накопичення великих запасів через ризик нових ударів українських БПЛА.

Крім того, у ніч на 26 січня в Рязані пролунали вибухи – за даними місцевих мешканців, дрони атакували нафтопереробний завод. РосЗМІ повідомляють про нову пожежу на його території, що стала другою атакою на цей об'єкт за останні дві доби.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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