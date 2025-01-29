Зеленський оголосив головну умову для завершення війни

Українці вже бачили і пам'ятають, що таке заморожений конфлікт, сказав Володимир Зеленський.

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Потрібно, щоб Росія понесла справедливе покарання за свою агресію - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

Росія має понести справедливе покарання

Головне для України - вистояти і домогтися справедливості

Українці вже бачили, що однією дипломатією стійкого миру не доб'єшся

Для завершення війни потрібно, щоб агресорка Росія понесла справедливу відповідальність. Головне для України - вистояти до кінця і закінчити війну в рамках правильних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу перед курсантами в День пам'яті Героїв Крут 29 січня він зазначив, що дипломатія може зіграти певну роль. Проте сама по собі вона не гарантує мир, і українці вже бачили, як після 2014 року війна не закінчилася.

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"Ми вже бачили і пам'ятаємо, що таке заморожений конфлікт", - нагадав президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що головне для українського народу - вистояти до кінця і завершити війну правильно.

Коротко про формулу миру / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп раніше сказав, що робота зі встановлення миру в Україні вже ведеться. На думку американського глави держави, зниження ціни на нафту має прискорити завершення війни.

Україна не згодна на визнання окупації своїх територій, заявив президент Володимир Зеленський. Потрібен справедливий мир і мирна угода, яка включатиме ширші гарантії безпеки.

Трамп атакував Путіна, бо зрозумів слабкість Росії, йдеться в матеріалі Newsweek. Ймовірно, тепер господар Білого дому прагне укласти угоду не з РФ, а Китаєм.

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Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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