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Буданов не говорив про "загрозу існування України": ГУР прояснило ситуацію

Руслана Заклінська
27 січня 2025, 15:08оновлено 27 січня, 15:45
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У ГУР відреагували на інформацію про нібито заяву Кирила Буданова про "загрозу існування України".
Буданов не говорив про 'загрозу існування України': ГУР прояснило ситуацію
ГУР спростувало заяву про "загрозу існування України" / Колаж: Главред, фото: ГУР, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Слова Буданова про необхідність переговорів до літа та ризик для існування України не відповідають дійсності
  • Політики можуть перекручувати слова представників Сил оборони у власних інтересах
  • Поширення інформації з закритих засідань може становити загрозу нацбезпеці

Заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У відомстві наголосили, що політичні діячі "можуть перекручувати у своїх інтересах" інформацію, намагаючись використати журналістів у власних інтересах. Водночас у ГУР додали, що будь-які заяви чи інформація про обговорення на закритих нарадах за участі воєнно-політичного керівництва держави можуть становити загрозу для національної безпеки. Таку інформацію може використати ворог для підриву обороноздатності України.

"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність ― війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - зазначили в ГУР.

Коментарі народних депутатів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда стверджує, що слова Буданова про нібито необхідність переговорів до літа були вирвані з контексту і не відповідає тому, що було сказано на засіданні. Також Дунда зазначив, що той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії, адже інформацію із закритих засідань заборонено оприлюднювати.

Дивіться відео із коментарем Дунди:

Буданов не говорив про 'загрозу існування України': ГУР прояснило ситуацію
Відео з коментарем Олега Дунди / Фото: скріншот

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що глава ГУР "так не говорив", а фактично лише зазначив, що без змін на фронті можуть виникнути серйозні проблеми.

Що кажуть у ЦПД

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко вважає "дуже дивним" той факт, що нардепи активно поширюють інформацію про те, хто, що і як сказав із представників Сил оборони на закритиз засіданнях, які мають гриф "таємно" і стосуються національної безпеки.

"Тим більше, перекручуючи для медіа слова. Але мова не тільки про перекручування слів начальника ГУР МО Кирила Буданова, а в принципі про ситуацію, коли із закритого засідання від народного депутата "тече" інформація. Це якась тотальна безвідповідальність на межі з адекватністю. Включайте врешті свій мозок, нардепи", - додав Коваленко.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 27 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не розпочнуться "серйозні переговори".

На тлі цієї заяви та інших щодо переговорів та завершення війни керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі.

Як повідомляв Главред, політолог Володимир Фесенко зазначив, що є ймовірність завершення війни в Україні протягом 100 днів, оскільки США, Росія та Україна зацікавлені в швидкому вирішенні питання. За його словами, Трамп може ініціювати переговори до 29 квітня.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ГУР війна Росії та України Кирило Буданов мирні переговори з Росією
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