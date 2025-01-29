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Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

Анна Косик
29 січня 2025, 11:35
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Україна отримує озброєння в рамках раніше оголошених пакетів допомоги.
Трамп, военная помощь
Військова допомога США Україні не заморожена / Колаж: Главред, фото: twitter.com/DeptofDefense, facebook.com/DonaldTrump/

Що сказав Коваленко:

  • Україні продовжує надходити допомога від США
  • Указ Трампа ніяк не впливає на раніше погоджені поставки озброєння

Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Про це в Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Наразі відомо лише про зупинення програми міжнародного військового фінансування, що не означає замороження усієї допомоги Україні, заявив він у коментарі telegram-каналу Труха.

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"Поставки Україні йдуть як і раніше, тобто воно на це не впливає жодним чином. New York Times та інші медіа не вдаються в такі деталі. Раніше була ухвалена низка пакетів військової допомоги, по них поставки продовжуються, нічого не заморожено і нічого не припиняється відповідно", - наголосив він.

Коваленко додав, що через нерозуміння того, як працює система у Мережі з'явилося чимало панічних заголовків та матеріалів, через які насправді не варто хвилюватися, адже поставки для України тривають.

Припинення військової допомоги США - що відомо

Нещодавно з'явилася інформація, що Штати більше не фінансуватимуть перемогу України. Як писав Главред, Держдепартамент США запровадив негайне і масштабне призупинення іноземної допомоги, включно з допомогою Україні.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення зовнішньої допомоги на 90 днів і заявив, що насправді військова допомога США Україні не зупинена.

Нагадаємо, потім ця інформація підтвердилась і стало відомо, що президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу у міжнародній підтримці не впливає на програми військової допомоги Україні.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні новини США військова допомога новини України Андрій Коваленко
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