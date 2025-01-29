Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

Україна отримує озброєння в рамках раніше оголошених пакетів допомоги.

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Військова допомога США Україні не заморожена / Колаж: Главред, фото: twitter.com/DeptofDefense, facebook.com/DonaldTrump/

Що сказав Коваленко:

Україні продовжує надходити допомога від США

Указ Трампа ніяк не впливає на раніше погоджені поставки озброєння

Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Про це в Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Наразі відомо лише про зупинення програми міжнародного військового фінансування, що не означає замороження усієї допомоги Україні, заявив він у коментарі telegram-каналу Труха.

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"Поставки Україні йдуть як і раніше, тобто воно на це не впливає жодним чином. New York Times та інші медіа не вдаються в такі деталі. Раніше була ухвалена низка пакетів військової допомоги, по них поставки продовжуються, нічого не заморожено і нічого не припиняється відповідно", - наголосив він.

Коваленко додав, що через нерозуміння того, як працює система у Мережі з'явилося чимало панічних заголовків та матеріалів, через які насправді не варто хвилюватися, адже поставки для України тривають.

Припинення військової допомоги США - що відомо

Нещодавно з'явилася інформація, що Штати більше не фінансуватимуть перемогу України. Як писав Главред, Держдепартамент США запровадив негайне і масштабне призупинення іноземної допомоги, включно з допомогою Україні.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення зовнішньої допомоги на 90 днів і заявив, що насправді військова допомога США Україні не зупинена.

Нагадаємо, потім ця інформація підтвердилась і стало відомо, що президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу у міжнародній підтримці не впливає на програми військової допомоги Україні.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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