Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

Юлія Закрепа
29 січня 2025, 10:10оновлено 29 січня, 11:03
31
Жданов заявив, що російські окупанти почали активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках.
Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози
РФ готує наступ на прифронтові області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Ключові тези Жданова:

  • В Україні фактично обезголовили мобілізаційну систему
  • РФ не можуть взяти Покровськ "в лоб" - яка нова тактика
  • Три області України під загрозою наступу РФ

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало тривожну інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито з настанням літа можуть бути запущені небезпечні процеси для існування України. Військовий експерт Олег Жданов оцінив поточну ситуацію на фронті.

"Ми в тупіку, в адміністративному тупіку. Армія - це дзеркало держави. Те, що коїться в державі, те відбувається і в армії. І, відповідно, на фронті. Реформування звучить банально, але насправді у нас в ЗСУ реформа досі не проведена, в країні не покараний жоден корупціонер, який розкрадав гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - заявив в коментарі для ТСН Жданов.

відео дня

Він вважає, що звільнивши всіх військкомів в 2023 році, фактично обезголовили мобілізаційну систему в країні.

"Я не виправдовую корупціонерів. Якщо хтось причетний до корупції, то для боротьби з ними є НАБУ, ДБР, які можуть працювати відносно кожного військкома. А не так, що всіх звільнили і система рухнула. А тепер у нас основний метод - "бусифікація". Немає руху вперед", - додав експерт.

Аналізуючи ситуацію безпосередньо на фронті, Олег Жданов заявив, що російські окупанти почали активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках.

"Росія буде перекидати зусилля на Лиманський напрямок. Вони не можуть взяти Покровськ "в лоб". Обійти по флангах теж не можуть, темпи просування теж не ті. Вони ще будуть рік оточувати Покровськ як мінімум з такими темпами. Думаю, що зараз перекинуться на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. А ключ від цієї агломерації - прорив на Лиманському напрямку. Він важливий, тому що за Лиманом - трасса Харків-Донецьк. Це логістистична магістраль, стратегічна. А Торецький і Краматорський напрямки - це південний ключ від Краматорська. Там Костянтинівка, Дружківка і далі Краматорськ", - додав Жданов.

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Про загальну ситуацію на всій лінії боєзіткнення Жданов заявив, що катастрофи на фронті немає. Там дуже важко, однак ситуація близька до катастрофічної. Жданов також розповів про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та північному напрямках.

"Щодо Херсонського, Запорізького та північного напрямку. Поки ми воюємо в Курській області, загрози атак з півночі немає. Може бути розвідка боєм, щоб змусити нас маневрувати силами та засобами. Поки ми тримаємо Курський плацдарм, думаю, півночі нічого не загрожує. Півдню тим більше. Наша розвідка каже, що з Запорізького напрямку ворог знімає цілі полки, перекидуючи їх на Курський напрямок. НАТО оцінює мобілізаційний ресурс ворога у 17 мільйонів, Шойгу колись казав про 25. За рахунок наявності піхоти ворог закидує нас тілами".

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок. Стало відомо, що Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро. Велика частина міста розташована вздовж Дніпра, тож постійно чутно звуки боїв. Окупанти посилюють так звані безпекові заходи на лівобережжі Херсонщини, розуміючи, що тамтешнє населення налаштоване до них не дружньо.

ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку. Сергій Братчук повідомив, що ворог змушений застосовувати стратегічні резерви, які командування РФ планувало використовувати для виконання завдань "після Покровська".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Олег Жданов новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

10:15Україна
Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

10:10Україна
"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

09:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Останні новини

10:57

Китайський гороскоп на завтра 30 січня: Коням - плітки, Півням - страх

10:56

Ворог боїться нових атак: через удари по НПЗ окупанти заметушилися в Криму - Атеш

10:15

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

10:10

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

09:46

Колишня дружина Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення - деталі

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
09:45

Китайський гороскоп на лютий 2025: Тиграм - випробування, Зміям - щастя

09:21

Росіяни будуть "перерізати" ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході

09:14

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

09:00

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

Реклама
08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

08:13

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

08:00

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогнюПогляд

07:47

"Посилати таких": путініста Кіркорова не хочуть впускати в РФ зі США - деталі

07:24

РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

06:49

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

06:15

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

06:10

Про обмін публічними меседжами між Трампом і ПутінимПогляд

06:00

Настя Каменських вийшла на зв'язок після скандалу з Потапом і показала своє обличчя

Реклама
05:35

Що означає "жданиками годувати": лише одиниці пояснять вислівВідео

05:00

Яке сьогодні свято 29 січня 2025 року: що заборонено робити жінкам цього дня

04:37

Більшість навіть не здогадується про помилку: як правильно солити суп

04:16

3 найсильніші молитви за здоров'я: кому молитися за здоров'я близьких

04:04

Гороскоп на завтра 30 січня: Тельцям - здійснення бажань, Терезам - гарні новини

03:24

Що вийшло з моди 2025 року: топ-5 антитрендів

03:08

"Ворогувати з ними не варто": 4 імені жінок з дуже сильною енергетикоюВідео

02:32

Простіше нікуди: рецепт неймовірного десерту з двох інгредієнтів - без випічки

02:02

Секрет розкрито: як зупинити кристалізацію меду - маловідомий, але простий спосіб

01:54

РФ під масованою атакою БПЛА: одразу у декількох областях лунають вибухи

01:30

"Женя - чудовий": Цимбалару прокоментувала стосунки з Яновичем

01:12

Працює ППО, на Україну летять дрони: які області атакують ворожі "Шахеди"

00:49

ТОП-3 найконфліктніші пари: які знаки зодіаку сваряться найчастіше

00:16

Обирає Москву замість Америки: Зеленський "відрубав" погрози Фіцо Україні

00:12

"Витрачали гроші, як пʼяні матроси": у Трампа назвали причину заморозки допомоги

28 січня, вівторок
23:51

Соломія Вітвіцька показала, чим "приманює" бойфренда-військового додому

23:41

Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя

23:26

Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

22:45

"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

22:27

"Наш ворог - Зеленський": Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Реклама
22:20

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

22:16

"Щасливий": Пугачова і Галкін влаштували собі незабутній вечір - деталі

22:00

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

21:54

Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

21:52

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

21:52

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:32

Для чого в курток два замки: експерти назвали неочікувану функцію

21:32

ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень

21:15

Головний біль зникне без таблеток: 6 лайфхаків та правила полегшувального масажу

20:55

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти