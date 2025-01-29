Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

Жданов заявив, що російські окупанти почали активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках.

https://glavred.net/ukraine/nayblizhchimi-misyacyami-rf-posune-na-vazhlivi-mista-zhdanov-poperediv-pro-zagrozi-10634846.html Посилання скопійоване

РФ готує наступ на прифронтові області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Ключові тези Жданова:

В Україні фактично обезголовили мобілізаційну систему

РФ не можуть взяти Покровськ "в лоб" - яка нова тактика

Три області України під загрозою наступу РФ

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало тривожну інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито з настанням літа можуть бути запущені небезпечні процеси для існування України. Військовий експерт Олег Жданов оцінив поточну ситуацію на фронті.

"Ми в тупіку, в адміністративному тупіку. Армія - це дзеркало держави. Те, що коїться в державі, те відбувається і в армії. І, відповідно, на фронті. Реформування звучить банально, але насправді у нас в ЗСУ реформа досі не проведена, в країні не покараний жоден корупціонер, який розкрадав гроші на будівництві фортифікаційних споруд", - заявив в коментарі для ТСН Жданов. відео дня

Він вважає, що звільнивши всіх військкомів в 2023 році, фактично обезголовили мобілізаційну систему в країні.

"Я не виправдовую корупціонерів. Якщо хтось причетний до корупції, то для боротьби з ними є НАБУ, ДБР, які можуть працювати відносно кожного військкома. А не так, що всіх звільнили і система рухнула. А тепер у нас основний метод - "бусифікація". Немає руху вперед", - додав експерт.

Аналізуючи ситуацію безпосередньо на фронті, Олег Жданов заявив, що російські окупанти почали активізовуватись на Краматорському і Торецькому напрямках.

"Росія буде перекидати зусилля на Лиманський напрямок. Вони не можуть взяти Покровськ "в лоб". Обійти по флангах теж не можуть, темпи просування теж не ті. Вони ще будуть рік оточувати Покровськ як мінімум з такими темпами. Думаю, що зараз перекинуться на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. А ключ від цієї агломерації - прорив на Лиманському напрямку. Він важливий, тому що за Лиманом - трасса Харків-Донецьк. Це логістистична магістраль, стратегічна. А Торецький і Краматорський напрямки - це південний ключ від Краматорська. Там Костянтинівка, Дружківка і далі Краматорськ", - додав Жданов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Про загальну ситуацію на всій лінії боєзіткнення Жданов заявив, що катастрофи на фронті немає. Там дуже важко, однак ситуація близька до катастрофічної. Жданов також розповів про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та північному напрямках.

"Щодо Херсонського, Запорізького та північного напрямку. Поки ми воюємо в Курській області, загрози атак з півночі немає. Може бути розвідка боєм, щоб змусити нас маневрувати силами та засобами. Поки ми тримаємо Курський плацдарм, думаю, півночі нічого не загрожує. Півдню тим більше. Наша розвідка каже, що з Запорізького напрямку ворог знімає цілі полки, перекидуючи їх на Курський напрямок. НАТО оцінює мобілізаційний ресурс ворога у 17 мільйонів, Шойгу колись казав про 25. За рахунок наявності піхоти ворог закидує нас тілами".

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок. Стало відомо, що Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро. Велика частина міста розташована вздовж Дніпра, тож постійно чутно звуки боїв. Окупанти посилюють так звані безпекові заходи на лівобережжі Херсонщини, розуміючи, що тамтешнє населення налаштоване до них не дружньо.

ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку. Сергій Братчук повідомив, що ворог змушений застосовувати стратегічні резерви, які командування РФ планувало використовувати для виконання завдань "після Покровська".

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред