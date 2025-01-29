В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

Є думки, що заморожування лінії фронту не призведе до реального і стійкого миру.

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Для завершення війни Україні потрібні серйозні гарантії безпеки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне з матеріалу CBS News:

Українці хочуть миру, але з серйозними гарантіями безпеки

Військові вважають, що треба продовжувати битися

Багато українців хочуть мирного завершення розв'язаної Росією війни, але кажуть, що його не можна досягти без певних умов.

У матеріалі CBS News йдеться про те, що за три роки війни з російськими окупантами все більше українців припускають варіант припинення вогню. Але мають бути певні умови.

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Журналісти наводять слова українки Євгенії Пуцкової, яка втратила на фронті чоловіка і старшого сина. У відповідь на запитання про те, чи підтримає вона перемовини з РФ щодо припинення вогню, відповіла, що підтримає, проте "з гарантіями безпеки для нашого народу".

"Просте заморожування лінії фронту нічого не дасть. Тому що за декілька років Росія знову вторгнеться", - сказала жінка.

З якими країнами Україна підписала угоди про безпеку / Інфографіка: Главред

"Це наша земля, ми повинні стояти за неї до останнього"

Але є й інші думки. Наприклад, командир спецпідрозділу Артан Головного управління розвідки Міністерства оборони сказав, що якщо президент Штатів Дональд Трамп припинить військову допомогу Україні, то він і його соратники продовжать битися навіть у тому випадку, якщо закінчиться зброя.

Також журналісти поставили запитання мобілізованому дитячому анестезіологу Михайлу Іліку, чи варто захищати Україну ціною жахливих страждань, які він щодня бачить.

"Безумовно. Це наша земля. Ми повинні стояти за неї до останнього", - наголосив Ілік.

Плани щодо завершення війни Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що робота щодо миру в Україні вже ведеться. На думку Трампа, зниження цін на нафту має посприяти прискоренню завершення війни.

Україна не згодна на визнання окупації своїх територій, сказав президент Володимир Зеленський. Києву потрібен справедливий мир і мирна угода з ширшими гарантіями безпеки.

Китай "вітає" прагнення Трампа завершити війну Росії та України, сказали в МЗС КНР. У Пекіні вважають, що війна має закінчитися перемовинами.

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Що таке CBS News? CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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