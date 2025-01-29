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Трамп атакував Путіна і здатний принести Україні перемогу: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
29 січня 2025, 20:37
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Схоже, Трамп зрозумів, що йому вигідніше укласти угоду з Китаєм, а не зі слабкою Росією.
Трамп, Си Цзиньпин
Трамп тепер прагне угоди із Сі Цзіньпіном, а не хвалить Путіна - аналітики / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Головне зі статті Newsweek:

  • Трамп - один із тих, хто міг би принести Україні перемогу
  • Трамп більше не хвалить Путіна
  • Трамп, імовірно, прагне угоди з Китаєм

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп недарма перейшов до ультиматумів на адресу Кремля. Схоже, він побачив слабкість агресора Росії і тепер має намір укласти угоду з Китаєм. Трамп міг би стати тією людиною, яка принесла б Україні перемогу у війні.

Трамп відійшов від риторики вихваляння Путіна

У статті для Newsweek аналітики Єльського інституту лідерства (США) Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан пишуть, що нова риторика Трампа, яка передбачає відмову від нападок на Зеленського та ультиматуми Кремлю, є продуктом прагматизму американського президента. Трамп робить подібні заяви, оскільки зрозумів, що саме Росія перебуває в програшному становищі.

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І примітно, Трамп намагається уникати ситуацій, коли його пов'язують зі стороною, яка програє. Саме тому він припинив нахвалювати Путіна.

Трамп атакував Путіна і здатний принести Україні перемогу: у США розкрили деталі
Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"Розділяй і володарюй"

Крім того, Трамп нерідко користується стратегією "розділяй і володарюй". Наразі він намагається всіх і всюди налаштувати один проти одного: Францію проти Німеччини, Британію проти Євросоюзу, тощо. Судячи з усього, саме так він діє і щодо відносин між Китаєм і Росією.

"Здається, що між Китаєм і Росією починається конкуренція за те, хто першим зможе укласти кращу угоду [зі США в особі Трампа]", - припустили аналітики.

Чому Трамп розчарувався в Росії

На думку Зонненфельда і Тіана, президент Трамп, ймовірно, розчарувався в Росії після того, як зрозумів, яка маленька економіка Росії порівняно з Китаєм. Тому він останнім часом так поблажливо і відгукується про Китай, якого ще нещодавно зображував своїм головним ворогом.

Трамп міг би принести Україні перемогу

Також аналітики додали, що якби Трамп захотів закінчити російсько-українську війну за будь-яку ціну, він уже змусив би Київ здатися. А так Трамп залишається серед тих, хто міг би принести Україні перемогу.

"Якби Трамп справді хотів покласти край українському конфлікту незалежно від ціни та наслідків, він уже міг би змусити Україну здатися. Але, тримаючись і називаючи заяви Путіна блефом, він підвищує ставку - і це відкриває можливість того, що Трамп, серед усіх людей, міг би принести Україні перемогу, яка довго вислизала від неї", - підкреслили аналітики.

Заяви Трампа про війну РФ і України - головні новини:

Як повідомляв Главред, новий глава Білого дому Трамп у Давосі сказав, що робота над миром в Україні вже триває. На думку президента, зниження цін на нафту допоможе скоріше завершити війну.

Крім того, раніше Трамп висловив готовність посилити санкції проти Росії. Такий крок він назвав відповіддю на небажання Кремля укладати мирний договір з Україною.

Вслід Трамп закликав РФ закінчити війну і уточнив, що якщо Москва не піде на поступки, Вашингтон впровадить тарифи на товари, які Росія продає іншим країнам і самим Штатам. Іншого вибору у Трампа не буде.

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Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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