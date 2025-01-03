США готують нову військову допомогу Україні: у Білому домі розкрили подробиці

Кірбі зазначив, що США продовжать надавати Україні безпекову підтримку до кінця терміну Джо Байдена.

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США готуються оголосити про нову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Найближчими днями США оголосять новий пакет допомоги Україні

Засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися до 20 січня

Найближчими днями Білий дім оголосить про новий пакет допомоги для України. Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися ще до 20 січня. Про це на брифінгу 3 січня заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

Кірбі також нагадав, що кілька днів тому США виділили Україні нові пакети військової допомоги через програму USAI та президентські повноваження.

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"Я думаю, найближчими днями ви також можете очікувати додаткових оголошень про виділення допомоги Україні у сфері безпеки", - наголосив радник Білого дому.

За його словами, наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися ще під час президентства Джо Байдена та до інавгурації 20 січня обраного президента США Дональда Трампа.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, 28 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена днями оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд. Пакет включає боєприпаси, ракети Stinger, артилерійські снаряди та засоби для протиповітряної оборони HAWK.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив 29 грудня 2024 року, що Сполучені Штати готують важливе рішення на підтримку України. За його словами, це буде значний пакет підтримки для українських воїнів, що сприятиме стабілізації ситуації на фронті та збереженню життів солдатів.

Як повідомляв Главред, 30 грудня минулого року президент США Джозеф Байден оголосив про виділення Україні допомоги на $2,5 млрд. Пакет включає артилерійські снаряди, ракети і бронетехніку.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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