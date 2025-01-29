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Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

Анна Косик
29 січня 2025, 12:52
485
Зеленський сподівається, що мирна угода буде чимось більшим, ніж просто аркуш паперу.
Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News
Зеленський назвав умову, за якої Трамп дотисне Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Зеленський:

  • Трампу вдасться примусити Путіна до миру за однієї умови
  • Україна хоче справедливого миру
  • США на початку повномасштабної війни залишили українців без підтримки

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що очільник США Дональд Трамп зможе примусити кремлівського диктатора Володимира Путіна прийти до миру.

Як він розповів Fox News, це можливо, якщо у американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем, а міститиме справедливі пункти.

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"Ми хочемо, щоб він (Трамп - Главред) був на боці справедливості, на боці України", - зауважив президент.

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зеленський вважає, що останні заяви Трампа щодо очільника країни-агресорки Росії та потенційних переговорів є справедливими, адже Путін боїться, щоб сильний світовий лідер підтримував Україну.

Окрім цього глава держави наголосив на необхідності посилити міжнародний тиск на Путіна не лише з боку Штатів, але й Китаю. Це на його думку сприятиме досягненню миру та більш широким гарантіям для України.

"Я вважаю, що одних лише гарантій з боку Європи ніколи не буде достатньо. Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", - додав Зеленський.

Очільник України також згадав підтримку США напередодні та у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. З'ясувалося, що Зеленський просив експрезидента США Джо Байдена вжити превентивних заходів та надати Україні зброю, однак колишня адміністрація США йому відмовила.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі", - підсумував він.

Плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація нібито президент США Дональд Трамп розробив план, щоб завершити війну Росії проти України за 100 днів. Однак посол України в США Оксана Маркарова заявила, що такі чутки є фейковими.

Раніше також ЗМІ писали, що Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та офіційних представників Києва є твердо різні припущення щодо мирної угоди про закінчення війни в Україні.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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