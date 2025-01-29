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РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

Анна Ярославська
29 січня 2025, 07:24
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У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про окупацію Великої Новосілки інформації немає.
Велика Новосілка, окупанти
Велику Новосілку захопили військові РФ, повідомили в Deep State / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap.live

Коротко:

  • Ворог окупував Велику Новосілку
  • Окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів

Російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка і просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 29 січня повідомив аналітичний проєкт Deep State.

"Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про окупацію Великої Новосілки інформації немає. Повідомляється лише, що від початку доби 28 січня відбулося 174 бойових зіткнення.

Велика Новосілка на мапі Deep State
Велика Новосілка на карті Deep State / deepstatemap.live

Чим важлива Велика Новосілка для ЗСУ

Велика Новосілка (раніше - Великий Янисоль) - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області України. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади, пише Вікіпедія.

Населений пункт практично повністю зруйнований обстрілами під час вторгнення Росії в Україну. До грудня 2024 року з довоєнного населення в селищі залишилися близько 5% жителів.

Велика Новосілка є важливим для постачання ЗСУ населеним пунктом. Його окупація російськими військовими може негативно вплинути на можливості України тримати фронт на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Бої за Велику Новосілку - останні новини

26 січня російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Речник ТСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує тиснути на українських військових у районі населеного пункту Велика Новосілка, що на Донеччині. Однак поки не йдеться про окупацію селища - там тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, боєць із позивним "Мучний" повідомив про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що Велика Новосілка фактично втратила своє значення як оборонний опорний пункт.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України DeepState Велика Новосілка
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