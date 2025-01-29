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У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

Олексій Тесля
29 січня 2025, 10:15
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Основні атакувальні зусилля російських окупантів були зосереджені на сході.
У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок
ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: ОС ЗСУ

Важливо:

  • ЗСУ намагаються не допустити погіршення тактичного становища
  • Основні атакувальні зусилля РФ зосереджені на сході

Минулої доби, 28 січня 2025 року, основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені на сході, повідомляє пресцентр оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Противник проводив активні наступальні дії на Покровському напрямку в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Сергіївка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне та Улакли. Важкі бої тривали в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Нововасилівці, Надіївці та Янтарному, ідеться в повідомленні.

відео дня

Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

При цьому на Харківському напрямку противник проводив штурмові дії у Вовчанську та Стариці: зазнав втрат, відійшов.

"На Куп'янському напрямку атаки ворога були спрямовані на наші позиції в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Для підтримки своїх наступальних дій неподалік Піщаного окупанти намагалися застосувати бронетехніку. Унаслідок вогневого ураження було знищено ворожий танк, решту ББМ - було пошкоджено. Противник від подальших атакувальних дій відмовився", - зазначають в ОСГВ "Хортиця".

На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка та в Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

"Для прориву нашої оборони на Сіверському напрямку ворог активно застосовував мото- та бронетехніку. Атаки ворога були спрямовані на наші позиції в Білогорівці, поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Результат роботи наших артилеристів і пілотів БПЛА - два російські танки, десять ББМ і шість мотоциклів, які було знищено та пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку противник штурмував наші укріплення в Часовому Яру, в районі Білої Гори та Диліївки. Найзапекліші бої відбувалися в місті Часів Яр, по якому окупанти завдали 215 артобстрілів. Водночас ворог намагався евакуювати свою бронетехніку, яка була пошкоджена раніше, та поранених. Після нанесення вогневого ураження було знищено дві російські БМП та БРЕМ.

Також ОСГВ "Хортиця" інформує, що на Торецькому напрямку тривали бої неподалік Дачного та в міській забудові Торецька. У районі Леонідівки нашими воїнами знищено дві ББМ та три автомобілі противника, за допомогою яких росіяни намагалися прорвати нашу оборону. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник проводив штурмові дії в районі Костянтинополя та Улакли. Неподалік Розливу з метою доставки особового складу на передові позиції противник застосував техніку. Унаслідок вогневого ураження було знищено дві ББМ і чотири баггі росіян. Залишки десанту повернулися у вихідний район.

Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, завдають ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни будуть "перерізати" ключову трасу. Не виключений варіант, за якого загарбники підуть в обхід Покровська, каже Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ окупувала Велику Новосілку і просунулася в 4 населених пунктах. Напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що їхні війська нібито захопили Велику Новосілку.

Як раніше повідомляв Главред, з'явилася інформація про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Наголошується на необхідності виведення українських сил з цього району.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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