Кремль готується до другої фази війни: до чого тут Молдова

Росія намагається йти на ескалацію, зокрема використовуючи своїх маріонеток у Тирасполі.

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РФ готує нову провокацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із матеріалу:

Може розпочатись відкрите протиборство між Республікою Молдовою та РФ

Чому РФ використовує Придністров'я, як інструмент для досягнення своїх цілей

Росія може перетворити Молдову на плацдарм за спиною України

Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой розповів, що країна-агресорка Росія не відкинула ідею державного перевороту в його країні й намагається йти на ескалацію.

Росія програла перший етап гібридної війни проти Молдови, коли не спромоглася зірвати конституційний референдум 20 жовтня та перешкодити переобранню Майї Санду, яка стала першою президенткою в історії Республіки Молдова, яка двічі виграла прямі вибори на посаду президента, йдеться в інтерв'ю на 24 Каналі.

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Зараз Росія намагається організувати другу фазу гібридної війни проти Молдови через те, що восени там відбудуться парламентські вибори. Росія не відмовилася від мети реалізувати в Молдові державний переворот для того, щоб перетворити країну на плацдарм за спиною України та на кордоні з НАТО і Євросоюзом. Саме так у Молдові пояснюють той факт, що російський "Газпром", порушуючи наявний контракт, не став шукати альтернативних шляхів для постачання газу до країни.

"Ми розуміємо, що Росія завжди використовувала Придністров'я, як інструмент для досягнення своїх цілей. Пересічні громадяни на лівому березі Дністра є заручниками цієї ситуації, не кажучи вже про те, що абсолютна більшість жителів лівого берега віддала перевагу громадянству Республіки Молдова", - сказав депутат парламенту Молдови.

Ким Росія може маніпулювати у Європі / Інфографіка: Главред

Він також додав, що Росія намагається йти на ескалацію, зокрема використовуючи своїх маріонеток у Тирасполі. Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський категорично відкидає всі пропозиції керівництва Республіки Молдова щодо надання допомоги жителям лівого берега. Водночас глава Російського МЗС Сєргєй Лавров почав стверджувати, що Молдова нібито готує силові сценарії.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

Яку провокацію готує Росія

Оазу Нантой розповів, що від путінських посіпак на лівому березі вже прозвучала думка, мовляв, коли на Дубоссарській ГЕС закінчиться вугілля, стане неможливим функціонування відкритого розподільчого вузла, через який проходить лінія електропередачі, якою Кишинів отримує більш ніж половину споживаної електроенергії.

"Тобто це натяк на те, що може бути реалізована провокація, і правий берег може залишитися без електроенергії та скотитися у так звані блекаути. Тож ситуація є доволі складною. Йдеться про відкрите протиборство між Республікою Молдовою, Україною та спробами Кремля дестабілізувати ситуацію", - зазначив депутат парламенту Молдови.

Плани Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни. При цьому він наголосив, що розпочати діалог Росія не може через Україну, а саме через рішення Ради національної безпеки й оборони України.

У РНБО розкрили, що Росія не планує закінчувати війну у 2025. Андрій Коваленко розповів, що у РФ мають намір продовжувати війну до 2027 року, уникаючи переговорів про її завершення. Там почали збирати ресурси для продовження конфлікту.

Дональд Трамп натякнув, що може відмовитися від угоди з Путіним. Президент США заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

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