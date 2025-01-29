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Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

Олексій Тесля
29 січня 2025, 13:23
328
Понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-арсеналу ГРАУ у Тверській області.
Дрон
Дрони атакували арсенал ГРАУ в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Важливо:

  • Безпілотники атакували 23-й арсенал ГРАУ
  • Під удар потрапила військова частина в селищі Октябрський

Ударні безпілотники атакували 23-й арсенал ГРАУ у селищі Октябрському Тверської області в ніч на середу, 29 січня.

Також БПЛА влучили в нафтоперекачувальну станцію, пише видання Аstra. Уточнюється, що в ніч на 29 січня Тверську область атакували щонайменше 29 безпілотників.

відео дня

Водночас понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-арсеналу ДРАУ і прилеглу до нього військову частину в селищі Октябрський Торопецького муніципального округу.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

"На складі боєприпаси в момент атаки були відсутні, сам він пошкоджений. Пошкоджено також 3 будівлі військової частини", - зазначено в повідомленні.

Видання нагадує про те, що раніше 23 арсенал ГРАУ атакували у вересні 2024 року. Судячи із супутникових знімків, тоді було пошкоджено 58 будівель складу.

Крім арсеналу, безпілотники атакували сьогодні нафтоперекачувальну станцію "НПС Андреаполь" ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно. Пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

Скріншот
/ ASTRA

Що відомо про станцію "Андреаполь"

Це один із найбільших виробничих об'єктів у Тверській області. Створена 1982 року. Як йшлося у відповідному наказі Управління Верхньоволзькими магістральними нафтопроводами, станція була необхідна "для забезпечення завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут - Полоцьк".

НПС "Андреаполь" - одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2. Її працівники роблять великий внесок у забезпечення надійного та безпечного транспортування нафти, а регулярна модернізація та оновлення дають змогу їй відповідати найсуворішим вимогам, що висуваються до об'єктів трубопровідного транспорту.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

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Місто Торопець - що про нього відомо

Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.

У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та міноборони РФ про це не повідомляли.

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