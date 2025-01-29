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Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

Маріна Фурман
29 січня 2025, 19:53
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Словацьке МЗС висловило українському послу "рішучий протест".
Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України
Напруженість між Києвом та Словаччиною набирає обертів / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот із відео

Основне:

  • МЗС Словаччини викликало українського посла
  • Причина, ймовірно, у критиці премʼєр-міністра Роберта Фіцо

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана на тлі критики Києвом словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє портал Dennik N.

У виданні пишуть, що словацьке МЗС висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

відео дня

Відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Напружені відносини між Києвом та Фіцо - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію.

Згодом президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах відреагував на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого блокування допомоги Україні від ЄС. Зеленський нагадав, що нещодавно колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, яке відкриває можливість значного збільшення експорту американського зрідженого природного газу (LNG) до Європи.

Як писав Главред, Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У МЗС України розцінюють ці чергові абсурдні заяви з Словаччини як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. У МЗС порекомендували премʼєр-міністру Словаччини подивитися не за кордон, а в дзеркало.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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