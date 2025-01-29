Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

Відомо про 4 знищених резервуари ПММ і 10 пошкоджених резервуарів ПММ.

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У Росії лунали потужні вибухи / колаж: Главред, фото: розвідка Британії, скріншот з відео

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Безпілотники завдали удару по нафтобазі "Кристал" у Росії

Повторні удари вказують на точність атак України

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Україна завдала два удари дронами по нафтобазі стратегічних бомбардувальників російської армії в Енгельсі. Атаки завдали значної шкоди.

Як зазначається у зведенні Міноборони, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

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За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Бомбардувальники атакували нафтобазу в Енгельсі / фото: розвідка Британія

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.

"Повторні удари вказують на зрослу здатність України вражати російську інфраструктуру", - зазначають у Міноборони Британії.

Вибухи у Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни скаржаться на українські морські дрони у Криму. 26 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом жителі Криму повідомили, що вздовж західного берега Севастополя над морем активно патрулюють гелікоптери Ка-27, Ка-29 та Мі-8.

У Росії одразу у декількох областях лунають вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано нафтопереробний завод, де згодом спалахнула пожежа. Також десятки вибухів у Смоленській, Орловській та інших областях. У мережі почали з'являтися відео пожежі.

В Рязані прогриміли вибухи, де українські дрони добивали НПЗ. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби.

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