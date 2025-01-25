"Шабаш фашистів": Жданов розкрив найгірший сценарій "Трампа на боці РФ"

У підсумку Україні можуть запропонувати такий самий варіант, як і Ізраїлю, не виключає Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/shabash-fashistov-zhdanov-raskryl-hudshiy-scenariy-trampa-na-storone-rf-10633934.html Посилання скопійоване

Олег Жданов спрогнозував кроки Дональда Трампа / Главред, УНІАН

Важливо:

Не виключено, що Трамп буде на боці Росії

Україні можуть запропонувати такий самий варіант, як і Ізраїлю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про те, якою буде політика президента США щодо завершення війни в Україні.

"Дуже боюся, що Трамп буде на боці Росії. Утім, я ніколи й не очікував, що Трамп буде на нашому боці. Трамп скаже: "Хлопці, треба просто перестати стріляти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що Трамп змусив "перестати стріляти" Беньяміна Нетаньягу: "Погляньте на договір про припинення вогню в секторі Газа - це ж стовідсоткова капітуляція Ізраїлю".

При цьому він не виключив, що в підсумку Україні можуть запропонувати такий самий варіант, як і Ізраїлю.

"Інший цікавий момент. Відкрийте список тих, хто був запрошений на інавгурацію Трампа, - це ж шабаш фашистів! Я спочатку думав, що світла пляма там - це Джорджа Мелоні, прем'єр Італії, а потім пригадав: вона ж онука Муссоліні і починала політичну діяльність у нацистській партії. А от Макрона і Шольца Трамп туди не запросив. Зате Орбана запросив, а також неонацистську партію Німеччини - "Альтернатива для Німеччини". Ле Пен Трамп не став запрошувати, а покликав другу опозицію, але вона теж проросійська і націоналістично налаштована. Хіба можна чекати від Трампа демократії та справедливого миру? Ніколи в житті", - додав Жданов.

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Більше новин:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред