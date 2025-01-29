"Захоплення" Новоєгорівки: що насправді відбувається у населеному пункті

У 3-й штурмовій бригаді зазначили, що окупанти намагаються створити ілюзію успіху РФ.

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Окупанти не захопили Новоєгорівку / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Новоєгорівка в Луганській області, опублікувавши відео з російським прапором. 3-тя окрема штурмова бригада спростувала цю інформацію.

Військові зазначають, що це фейк російської пропаганди. Вони намагаються створити ілюзію успіху РФ на рубежах бригади.

"На самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка.Тим часом командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Нині Новоєгорівка залишається під контролем бригади.

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що країна-агресорка Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ. Кирило Сазонов повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. Вони мріють повернути хоча б частину Харківщини.

ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків, де мінуснули колону ворожих бронемашин. Український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин. У результаті бойової роботи українські бійці влучили щонайменше у п'ять ворожих ББМ.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро та застосовує нову тактику. Російські окупанти посилюють атаки та бої ведуться постійно. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра.

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