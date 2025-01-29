'Набільший страх Путіна': Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

Мирна угода між Україною та Росією має бути не просто "аркушем паперу", а містити реальні гарантії безпеки для України, зазначив Зеленський.

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Зеленський розкрив деталі майбутньої угоди з Росією - що передбачається / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський

Чого найбільше боїться Путін

Якою має бути угода з Росією

Чому США відмовили у постачанні зброї Україні перед повномасштабним вторгненням РФ

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню Fox News, у якому прокоментував позицію Дональда Трампа щодо можливого завершення війни. Глава держави наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо посилення тиску на країну-агресорку Росію є "справедливою і чесною".

Главред зібрав основні заяви Володимира Зеленського щодо політики Трампа та війни в Україні.

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Про головний страх Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Дональда Трампа щодо переговорів із Володимиром Путіним та можливого посилення економічного тиску є "чесною і справедливою". За його словами, саме цього найбільше побоюється російський лідер, оскільки підтримка України з боку сильного Трампа могла б суттєво змінити ситуацію.

Український президент переконаний, що якби під час стягування російських військ до кордонів України в Білому домі перебував Трамп, то з’явився б шанс врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Зеленський вірить, що це було б можливим.

"І якщо США розглянуть можливість тиску на Путіна із залученням інших країн, Глобального Півдня та Китаю, я впевнений: угоди можна буде досягнути", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю у вівторок на "Hannity".

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Про Нормандський формат - якою має бути мирна угода з Росією

Зеленський вважає, що якщо Дональд Трамп дійсно має намір змусити Путіна до миру, він здатен це зробити, проте така угода має бути більше, ніж просто "аркушем паперу".

"Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України", - додав глава держави.

Він також назвав помилкою відсутність США у нормандському форматі, зазначивши, що якби Вашингтон брав у ньому участь, то зміг би змусити Путіна досягти справедливого миру.

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Про справедливий мир

Він також нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна змогла звільнити половину територій, які раніше контролювали російські війська.

"Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - сказав він.

За словами Зеленського, Путін не зацікавлений у завершенні війни, а Україна не визнає окупацію своїх земель. Він закликав міжнародну спільноту, зокрема Китай, до посилення тиску на Кремль задля досягнення домовленостей, а також наголосив на необхідності розширених гарантій безпеки. За його словами, однієї лише підтримки Європи для цього недостатньо.

"Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від Сполучених Штатів, від президента Трампа, цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", - сказав Зеленський.

США відмовили у зброї перед вторгненням РФ

Президент України пояснив, що ще до вторгнення Росії особисто закликав колишнього президента США Джо Байдена та його команду до превентивних дій, зокрема запровадження санкцій проти Росії, оскільки її війська та бронетехніка концентрувалися біля українських кордонів.

Він також просив надати зброю, однак, за його словами, отримав відповідь, що допомога буде надана лише в разі фактичного вторгнення.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли цього зробити без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці були залишені самі по собі, і ми боролися самі по собі", - сказав він.

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