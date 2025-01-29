Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

Юрій Берендій
29 січня 2025, 15:53
304
Мирна угода між Україною та Росією має бути не просто "аркушем паперу", а містити реальні гарантії безпеки для України, зазначив Зеленський.
'Набільший страх Путіна': Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією
Зеленський розкрив деталі майбутньої угоди з Росією - що передбачається / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський

  • Чого найбільше боїться Путін
  • Якою має бути угода з Росією
  • Чому США відмовили у постачанні зброї Україні перед повномасштабним вторгненням РФ

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню Fox News, у якому прокоментував позицію Дональда Трампа щодо можливого завершення війни. Глава держави наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо посилення тиску на країну-агресорку Росію є "справедливою і чесною".

Главред зібрав основні заяви Володимира Зеленського щодо політики Трампа та війни в Україні.

відео дня

Про головний страх Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Дональда Трампа щодо переговорів із Володимиром Путіним та можливого посилення економічного тиску є "чесною і справедливою". За його словами, саме цього найбільше побоюється російський лідер, оскільки підтримка України з боку сильного Трампа могла б суттєво змінити ситуацію.

Український президент переконаний, що якби під час стягування російських військ до кордонів України в Білому домі перебував Трамп, то з’явився б шанс врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Зеленський вірить, що це було б можливим.

"І якщо США розглянуть можливість тиску на Путіна із залученням інших країн, Глобального Півдня та Китаю, я впевнений: угоди можна буде досягнути", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю у вівторок на "Hannity".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Про Нормандський формат - якою має бути мирна угода з Росією

Зеленський вважає, що якщо Дональд Трамп дійсно має намір змусити Путіна до миру, він здатен це зробити, проте така угода має бути більше, ніж просто "аркушем паперу".

"Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України", - додав глава держави.

Він також назвав помилкою відсутність США у нормандському форматі, зазначивши, що якби Вашингтон брав у ньому участь, то зміг би змусити Путіна досягти справедливого миру.

'Набільший страх Путіна': Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Про справедливий мир

Він також нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна змогла звільнити половину територій, які раніше контролювали російські війська.

"Ми хотіли б досягти справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - сказав він.

За словами Зеленського, Путін не зацікавлений у завершенні війни, а Україна не визнає окупацію своїх земель. Він закликав міжнародну спільноту, зокрема Китай, до посилення тиску на Кремль задля досягнення домовленостей, а також наголосив на необхідності розширених гарантій безпеки. За його словами, однієї лише підтримки Європи для цього недостатньо.

"Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від Сполучених Штатів, від президента Трампа, цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", - сказав Зеленський.

США відмовили у зброї перед вторгненням РФ

Президент України пояснив, що ще до вторгнення Росії особисто закликав колишнього президента США Джо Байдена та його команду до превентивних дій, зокрема запровадження санкцій проти Росії, оскільки її війська та бронетехніка концентрувалися біля українських кордонів.

Він також просив надати зброю, однак, за його словами, отримав відповідь, що допомога буде надана лише в разі фактичного вторгнення.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли цього зробити без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці були залишені самі по собі, і ми боролися самі по собі", - сказав він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп нормандські переговори мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

16:34Політика
В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

16:16Світ
"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Останні новини

16:34

На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

16:25

Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

16:20

Усе майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за ухилення від армії - експерт

16:18

Жінка знайшла у 250-річному будинку моторошну знахідку: що ховалося під підлогоюВідео

16:16

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
15:57

"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чуткиВідео

15:56

Чому не можна облизувати ніж: на яку небезпеку можна себе наразити

15:53

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:50

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

Реклама
15:20

Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

15:18

Не поспішайте викидати: три харчові відходи замінять дорогі засоби для чищення

14:59

Нікітюк уперше після чуток про вагітність показалася на повний зріст: "Сяю"

14:55

Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

Реклама
13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

12:45

"Труднощі для РФ": саудівська нафта може замістити російську - експерт

12:44

Суд обрав запобіжний захід чоловікові Анни Жук - скільки років йому загрожує

12:34

"Коли ти вийдеш заміж?" підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

12:28

Загроза штурму міста-мільйонника: РФ націлилася на ключову висоту – офіцер НГУ

12:22

Закуска, яку розметуть зі столу: бюджетний рецепт із простого хліба за 2 хвилини

12:17

НАТО і G7 можуть перекрити "золоту жилу" Путіна: Омельченко озвучив сценарій

12:08

"Бісиш": Леся Нікітюк публічно висловила свою думку про Машу Єфросиніну

12:06

Яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує: прогноз

11:55

Кремль готується до другої фази війни: до чого тут Молдова

11:35

Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

11:16

Вибухи гриміли в Києві та в дев'яти областях: РФ атакувала Україну десятками БпЛА

11:02

США відправляють Україні 90 ракет до Patriot з Ізраїлю - Axios

10:57

Китайський гороскоп на завтра 30 січня: Коням - плітки, Півням - страх

10:56

Ворог боїться нових атак: через удари по НПЗ окупанти заметушилися в Криму - Атеш

Реклама
10:15

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

10:10

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

09:46

Колишня дружина Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення - деталі

09:45

Китайський гороскоп на лютий 2025: Тиграм - випробування, Зміям - щастя

09:21

Росіяни будуть "перерізати" ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході

09:14

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

09:00

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти