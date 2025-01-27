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Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу

Юлія Закрепа
27 січня 2025, 13:10
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Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту.
Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу
Єврокомісія продовжить переговори з Україною про транзит газу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

  • Угорщина відтерміновує відновлення санкцій проти Росії
  • Чому постачання газу через Україну має відновитися

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину і Словаччину.

Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій буде обговорено продовження санкцій щодо Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців, йдеться у матеріалі Reuters.

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Угорщина відтерміновує відновлення санкцій блоку проти Росії, поновлення яких має бути одноголосним рішенням. Крайній термін - 31 січня.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.

"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.

Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.

Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу
Що відомо про газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Транспортування газу - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що з 1 січня Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію до країн Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною.

Стало відомо, чому насправді Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ. Насправді серйозної проблеми немає – обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу. Гончар заявив, що справа в іншому - вони прагнуть зберегти український транзитний маршрут.

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв доставити російський газ Словаччині. Фіцо зустрівся із Путіним у Москві перед закінченням транзитного контракту Росії та України. Нині Фіцо погрожує Києву припиненням поставок електроенергії, оскільки Словаччина хотіла продовжити отримувати російський газ через Україну.

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