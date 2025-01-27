Європа готується до переговорів з Україною: у Reuters дали прогнози на транзит газу

Ключові тези:
- Угорщина відтерміновує відновлення санкцій проти Росії
- Чому постачання газу через Україну має відновитися
Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу в Європу і включить у ці переговори Угорщину і Словаччину.
Заява була зачитана послам ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ, на якій буде обговорено продовження санкцій щодо Росії, які повинні продовжуватися кожні шість місяців, йдеться у матеріалі Reuters.
Угорщина відтерміновує відновлення санкцій блоку проти Росії, поновлення яких має бути одноголосним рішенням. Крайній термін - 31 січня.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.
"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.
Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.
Транспортування газу - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що з 1 січня Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію до країн Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною.
Стало відомо, чому насправді Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ. Насправді серйозної проблеми немає – обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу. Гончар заявив, що справа в іншому - вони прагнуть зберегти український транзитний маршрут.
Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв доставити російський газ Словаччині. Фіцо зустрівся із Путіним у Москві перед закінченням транзитного контракту Росії та України. Нині Фіцо погрожує Києву припиненням поставок електроенергії, оскільки Словаччина хотіла продовжити отримувати російський газ через Україну.
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