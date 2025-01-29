Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

Суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward 3 лютого.

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Суд заблокував рішення адміністрації Трампа про зупинку зовнішньої допомоги / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

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Суд у Вашингтоні тимчасово заморозив указ адміністрації Трампа про зупинку зовнішньої допомоги

Постійне рішення буде ухвалено 3 лютого

Федеральний суддя США у Вашингтоні заблокував рішення президента Дональда Трампа про заморожування грантів і кредитів на суму 3 трильйони доларів.

Суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Постійне рішення буде ухвалено 3 лютого, пише The New York Times.

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"Уряд не знає всього обсягу програм, які підлягатимуть заморожуванню", - констатувала суддя.

Таким чином, до 3 лютого адміністрація Трампа не може призупинити виплати в рамках програм держдопомоги, вже схвалених Конгресом США, постановила суддя.

Крім того, розглядається позов генеральних прокурорів 22 штатів і округу Колумбія, які мають намір заблокувати рішення Трампа до остаточного перегляду.

"Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними та непродуманими діями адміністрації Трампа", - заявила президент і виконавчий директор Democracy Forward Скай Перріман.

Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення на три місяці будь-якої нової допомоги Сполучених Штатів у сфері розвитку іноземних держав. Також глава Білого дому доручив переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають його зовнішній політиці "Америка насамперед".

24 січня Держдепартамент США видав наказ про "припинення роботи" для всієї наявної іноземної допомоги. Крім того, відомство призупинило видачу нової фіндопомоги.

28 січня стало відомо, що для українців, які тікають до Сполучених Штатів Америки від війни, призупинили програму United for Ukraine (U4U). Про це повідомила служба громадянства та імміграції США.

29 січня прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація Байдена витрачала гроші "як п'яні матроси". За її словами, рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про тимчасове зупинення фінансування грантів і кредитів необхідне для перевірки ефективності витрат.

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