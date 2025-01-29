'Важливий для армії РФ': дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

Завод Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез у Кстово - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

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Горить НПЗ у Кстово / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Вночі РФ масовано атакували дрони

Спалахнув НПЗ у Кстово

У ніч на 29 січня країна-агресор РФ була атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.

Як повідомляє російське видання Astra, у місті Кстово Нижегородської області дрони атакували місцеву інфраструктуру у вигляді нафтопереробного заводу. Після цього спалахнула масштабна пожежа.

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Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив про падіння "уламків".

"Унаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника. Ліквідацією загоряння зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Пізніше росЗМІ повідомили, що уламки збитого БПЛА впали на територію підприємства Кстовської промзони Нижегородської області.

Зазначається, що в Кстово розташований завод Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року воно вже піддавалося атаці безпілотників.

Зі свого боку, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram, що НПЗ у Кстово можна назвати четвертим за величиною в Росії. Він здатний переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

"Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії Росії", - додав він.

Як пише Бабель з посиланням на свої джерела у розвідці, атаку на нафтобазу Лукойл у місті Кстово здійснили дрони Головного управління розвідки Міноборони України. Робота була успішною.

"На ній [нафтобазі] посеред ночі пролунали щонайменше 3 вибухи. Джерела в розвідці стверджують, що були 4 влучання, завод зазнав суттєвих пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін стверджує, що атаці піддалася АЕС. За його словами, безпілотники також атакують цивільну інфраструктуру, один дрон збито.

"У різних районах Смоленської області цивільні об'єкти зазнали масованої атаки БПЛА. Наразі засобами ППО і РЕБ Міністерства оборони Росії ведеться їхнє знищення. За попередньою інформацією, один із безпілотників збито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики", - заявив Анохін.

У Тверській області, за словами місцевого губернатора, відбито атаку 20 БПЛА над Торопецьким округом регіону. Про постраждалих і пошкодження не повідомляють.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували про те, що в ніч на 29 січня сили ППО і РЕБ збили або вивели з ладу 104 українських безпілотника над дев'ятьма регіонами Росії. Найбільше дронів збили в Курській та Брянській областях - по 47 і 27 БПЛА відповідно.

"11 БПЛА було збито над територією Смоленської області, 7 - над територією Брянської області, 3 - над територією Нижегородської області, 3 - над територією Калузької області, один - над територією Ростовської області та один - над територією Ленінградської області", - йдеться у повідомленні.

Атаки на НПЗ у Росії

У ніч на 26 січня в Рязані прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Унаслідок удару на території НПЗ виникла пожежа.

У ніч на 24 січня 2025 року українські безпілотники завдали ще одного удару по виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та по нафтоперекачувальній станції "Рязань".

Як повідомляв Главред, увечері 20 січня російська нафтобаза у Воронезькій області знову зазнала атаки безпілотників.

У ніч на 15 січня в російському Волгограді сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл".

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