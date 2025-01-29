Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

Температура 1 лютого в західних і північних областях протягом доби сягатиме від -1 морозу до +5 тепла.

https://glavred.net/synoptic/stuknet-moroz-nazvana-data-rezkogo-poholodaniya-v-ukraine-10634945.html Посилання скопійоване

Мороз в Україні / pixabay

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Погода на вихідні 1-2 лютого

Погода в Україні до кінця січня здивувала всіх. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду, потепління триватиме недовго.

"Чекаємо похолодання вже з перших днів лютого. У лютому вже буде зміна синоптичних умов, зайдуть повітряні маси не з півдня, а з північного заходу. Це принесе нижчі температури. На початку лютого Україна повернеться до більш зимового характеру погоди, повернуться і морози. Очікуємо й певних опадів", - зазначила синоптик.

відео дня

Погода на 1-2 лютого в Україні

"Уже 1 лютого за рахунок зміни синоптичної ситуації очікуються помірні дощі, у західних областях можна очікувати сніг із дощем. Вночі на сході та південному сході без істотних опадів.

Температура 1 лютого в західних і північних областях протягом доби сягатиме від -1 морозу до +5 тепла. На решті території України та на Закарпатті вночі від 0 до +6 тепла, вдень очікуємо від +3 до +9 тепла. На півдні до +12 градусів тепла", - зазначила синоптик.

За даними синоптика Птухи, 2 лютого і надалі буде більш відчутне зниження температурних показників.

"У західних і північних областях, як вночі, так і вдень буде від -3 морозу до +3. На сході та в центрі від 0 до +6 тепла, на півдні та на Закарпатті від +6 до +9 градусів, але вже надалі буде зниження температури та більш відчутні морози", - каже фахівець Главреду.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпеки. В Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпеки через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

Також повідомляли, що Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря.

Читайте також:

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред