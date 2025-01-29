В Україні вдарить 'мінусова' погода: синоптики назвали дату

У декількох областях України синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 30 січня

Де температура повітря підвищиться до +16 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 30 січня буде достатньо теплою, але у деяких регіонах буде дощ та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через відлигу може зійти снігова лавина.

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У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях оголосили І рівень небезпечності. Там очікується сильний туман з видимістю 200-500 м.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 січня температура повітря підвищиться до +16 градусів. 1-2 лютого почнеться похолодання. Очікуються навіть невеликі мінуси. З 7 лютого температура повітря знизиться ще.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: ventusky

Погода 30 січня

В Україні 30 січня синоптики не прогнозують опадів. Водночас у більшості областей очікується туман. Вітер буде південний, слабкий.

"Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 30 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до +1...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: meteoprog

Погода 30 січня у Києві

У Києві 30 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпечності. У Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.

На 27 січня вже у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності. У південно-східних областях очікується туман. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитись аж до +16 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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