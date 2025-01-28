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Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя

Даяна Швець
28 січня 2025, 23:41
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Росія влучила сьогодні ввечері по підприємству міста.
Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя
В Миколаєві є жертви внаслідок удару РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

У вівторок, 28 січня, Росія вдарила по Миколаєву балістичною ракетою. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, загинули дві людини.

"На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія – країна терористів", – написав Кім.

Удари Росії по Миколаєву - новини

Як раніше повідомляв Главред, сьогодні, 28 січня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли вибухи. Як виявилося, був "приліт" по підприємству.

відео дня

22 січня Миколаїв атакували сім "Шахедів". Внаслідок атак є постраждалі, пошкоджено будинки та виникли пожежі.

В кінці 2024 року в Миколаєві також було гучно - через удар загорівся дах багатоповерхівки. Вибухи пролунали приблизно о 00:25-00:30 ночі.

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Хто такий Віталій Кім?

Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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