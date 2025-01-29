Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Анна Ярославська
29 січня 2025, 06:49
11886
Пожежі та інформації про постраждалих поки що немає.
Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро
У Києві збили ворожий дрон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • У Дарницькому районі впали уламки ворожого дрона
  • Пожежі та постраждалих немає

Російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

О 06:09 мер Віталій Кличко написав у Telegram про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

відео дня

Пожежі та інформації про постраждалих поки що немає.

"Усі служби на місці. Пожежі поки що немає, постраждалих не виявили", - написав він.

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

Під час атаки обійшлося без жертв, але були постраждалі. Спеціальні служби ліквідовували наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Зокрема, у Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.

У Харкові спалахнула масштабна пожежа на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина.

Унаслідок нічної атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані. Місто залишилося без світла.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні дрони новини України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

09:00Інтерв'ю
Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

08:13Світ
Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогню

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогню

08:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Останні новини

08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

08:13

Суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги - NYT

08:00

Дві умови закінчення війни в Україні: чи здатен Трамп нав’язати Росії припинення вогнюПогляд

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
07:47

"Посилати таких": путініста Кіркорова не хочуть впускати в РФ зі США - деталі

07:24

РФ окупувала Велику Новосілку та просунулася в 4 населених пунктах - DeepState

06:49

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

06:15

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Реклама
06:10

Про обмін публічними меседжами між Трампом і ПутінимПогляд

06:00

Настя Каменських вийшла на зв'язок після скандалу з Потапом і показала своє обличчя

05:35

Що означає "жданиками годувати": лише одиниці пояснять вислівВідео

05:00

Яке сьогодні свято 29 січня 2025 року: що заборонено робити жінкам цього дня

04:37

Більшість навіть не здогадується про помилку: як правильно солити суп

04:16

3 найсильніші молитви за здоров'я: кому молитися за здоров'я близьких

04:04

Гороскоп на завтра 30 січня: Тельцям - здійснення бажань, Терезам - гарні новини

03:24

Що вийшло з моди 2025 року: топ-5 антитрендів

03:08

"Ворогувати з ними не варто": 4 імені жінок з дуже сильною енергетикоюВідео

02:32

Простіше нікуди: рецепт неймовірного десерту з двох інгредієнтів - без випічки

02:02

Секрет розкрито: як зупинити кристалізацію меду - маловідомий, але простий спосіб

Реклама
01:54

РФ під масованою атакою БПЛА: одразу у декількох областях лунають вибухи

01:30

"Женя - чудовий": Цимбалару прокоментувала стосунки з Яновичем

01:12

Працює ППО, на Україну летять дрони: які області атакують ворожі "Шахеди"

00:49

ТОП-3 найконфліктніші пари: які знаки зодіаку сваряться найчастіше

00:16

Обирає Москву замість Америки: Зеленський "відрубав" погрози Фіцо Україні

00:12

"Витрачали гроші, як пʼяні матроси": у Трампа назвали причину заморозки допомоги

28 січня, вівторок
23:51

Соломія Вітвіцька показала, чим "приманює" бойфренда-військового додому

23:41

Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя

23:26

Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

22:45

"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

22:27

"Наш ворог - Зеленський": Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

22:20

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

22:16

"Щасливий": Пугачова і Галкін влаштували собі незабутній вечір - деталі

22:00

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

21:54

Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

21:52

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

21:52

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:32

Для чого в курток два замки: експерти назвали неочікувану функцію

21:32

ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень

21:15

Головний біль зникне без таблеток: 6 лайфхаків та правила полегшувального масажу

Реклама
20:55

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

20:51

Наталія Валевська вперше показала нового бойфренда

20:17

Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

20:11

"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

20:07

Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

19:58

Трамп хоче створити "Залізний купол" над країною: до чого готуються у США

19:53

В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

19:51

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:48

Породи для душевного тепла: ТОП-3 найласкавіші собаки - вибір експертів

19:43

Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти