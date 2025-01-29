Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Пожежі та інформації про постраждалих поки що немає.

https://glavred.net/ukraine/kiev-atakovali-drony-rf-oblomki-bpla-upali-vozle-metro-10634807.html Посилання скопійоване

У Києві збили ворожий дрон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

У Дарницькому районі впали уламки ворожого дрона

Пожежі та постраждалих немає

Російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

О 06:09 мер Віталій Кличко написав у Telegram про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

відео дня

Пожежі та інформації про постраждалих поки що немає.

"Усі служби на місці. Пожежі поки що немає, постраждалих не виявили", - написав він.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

Під час атаки обійшлося без жертв, але були постраждалі. Спеціальні служби ліквідовували наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Зокрема, у Київській області через падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату загорівся музей ретро-автомобілів. Частину транспортних засобів в ангарі було знищено та пошкоджено.

У Харкові спалахнула масштабна пожежа на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Постраждали двоє людей, зокрема й дитина.

Унаслідок нічної атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані. Місто залишилося без світла.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред