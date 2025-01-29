Вибухи гриміли в Києві та в дев'яти областях: РФ атакувала Україну десятками БпЛА

14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

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Сили оборони відбивають атаки дронів РФ / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

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Збито 29 ударних безпілотників типу Shahed

14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Українські захисники збили в ніч на середу 29 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БПЛА типу Shahed та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

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Крім того, 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області", - розповіли в Повітряних силах.

Як зазначається, у ніч на середу (з 19:30 28 січня) противник атакував Україну 57-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

/ Главред

Що відомо про вибухи в Києві

Раніше було зафіксовано падіння уламків збитого російського дрона в Деснянському районі Києва на відкритій місцевості. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, унаслідок цього сталося загоряння трави та кущів.

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі - без постраждалих. За інформацією КМВА, пожежу на площі до 2 га локалізовано.

/ t.me/kievreal1

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. У Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані. Місто залишилося без світла.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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