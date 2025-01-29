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Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

Андрій Ганчук
29 січня 2025, 18:53
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У 110-й бригаді спростували інформацію DeepState про окупацію селища.
ВДУ, Велика Новосілка
Бої за Велику Новосілку тривають - військовий / Колаж: Главред, фото: 21-а ОМБр, satellites.pro

Що відбувається у Великій Новосілці:

  • Бої у Великій Новосілці тривають
  • Війська РФ Велику Новосілку не захопили
  • Росіяни на тій ділянці не зможуть піти далі Великої Новосілки

Бої за Велику Новосілку тривають і поки що не можна сказати, що російські окупанти її захопили. Найімовірніше, на цій ділянці фронту просування противника зупиниться, оскільки у ворожих сил немає можливостей для форсування річки. Про це заявив речник 110-ї Окремої механізованої бригади Іван Секач, яка бореться за населений пункт.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що бої за Велику Новосілку, як і раніше, тривають, а інформація DeepState не відповідає дійсності.

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"Поки я не можу підтвердити те, що там стверджує DeepState. Бої за Велику Новосілку тривають, і стрілецькі, і піхотні, артилерія і все", - каже Секач.

За його словами, у боях за селище міського типу ворог має чисельну перевагу, а військові бригади стикаються з проблемами, оскільки не звикли до боїв на кшталт міської забудови і спеціалізуються на відкритій місцевості. Проте вони адаптуються.

Наступ РФ може зупинитися на Великій Новосілці

Військовий також акцентував увагу на тому, що через населений пункт протікає річка, і це ускладнює логістику для військ обох сторін.

"Противник поки що не думає про плацдарм. Найімовірніше, на цій ділянці фронту, саме у Великій Новосілці, буде зупинено наступ противника", - пояснив Іван Секач і підкреслив, що для перетину річки окупантам знадобиться серйозна перевага в силах, а також проведення спеціальної операції.

Що кажуть у DeepState

Аналітики написали, що окупанти давно закріпилися в районі річки Кашлагач і спокійно пересуваються центром селища і навіть запускають салюти.

"Такого ми ще ніде не бачили, щоб ворог настільки безкарно поводився", - йдеться в повідомленні.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої у Великій Новосілці - що про них відомо:

Як повідомляв Главред, тиждень тому в угрупованні "Хортиця" заявляли, що у Великій Новосілці йдуть важкі бої, проте загрози оточення на той момент не було.

29 листопада в DeepState заявили, що війська РФ окупували Велику Новосілку. Проте від Генштабу жодних заяв про захоплення селища не було.

Окупація Великої Новосілки не дає росіянам суттєвих переваг, зазначив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. На його думку, ворог, найімовірніше, просто мстився ЗСУ за те, що українці позаторік відбили це селище в окупантів.

Інші новини:

Чим важлива Велика Новосілка для ЗСУ

Велика Новосілка (раніше - Великий Янисоль) - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області України. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади, пише Вікіпедія. Населений пункт практично повністю зруйнований обстрілами під час вторгнення Росії в Україну. До грудня 2024 року з довоєнного населення в селищі залишилися близько 5% жителів. Велика Новосілка є важливим для постачання ЗСУ населеним пунктом. Його окупація російськими військовими може негативно вплинути на можливості України тримати фронт на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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