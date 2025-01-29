РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

Росія зменшила застосування механізованих груп на Покровському напрямку.

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Яка ситуація під Покровськом / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада

Ключові тези Пєнкова:

РФ ефективно застосовує різні види ударних та розвідувальних дронів

Ворог вже не намагається рухатись колонами техніки - яка тактика

Старший лейтенант, офіцер управління самохідного артилерійського дивізіону бригади "Кара-Даг" Артем Пєнков розповів, що на Покровському напрямку ворог зменшив застосування механізованих груп для просування через ефективну роботу артилерії та ударних БПЛА ЗСУ.

"Ми спостерігаємо зменшення залучення механізованих груп ворогом для наступальних дій. Це відбувається у звʼязку з досить ефективною й успішною роботою наших артилерійських систем та ударних дронів. Тобто, комбінована робота артилеристів й операторів БПЛА приносить хороші результати. Механізовані групи противника знищуються ще на підступах до наших оборонних рубежів. Ворог вже не намагається рухатись колонами техніки. У більшості випадків вони це пересування малими піхотними групами", - розповів Пєнков в ефірі Еспресо. відео дня

Офіцер також зауважив, що ворог теж досить ефективно застосовує різні види ударних та розвідувальних дронів.

"Ворог на Покровському напрямку застосовує все озброєння, яке має в наявності. Зокрема, міномети, артилерійські системи й закінчуючи авіацією. Окремо можна відмітити, що ворог досить ефективно застосовує різні види ударних та розвідувальних дронів, які прикриваються системами РЕБ. Тобто, в нас триває досить важка робота триває проти ворожих дронів та їх засобів розвідки", - додав він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що країна-агресорка Росія хоче повернути частину Харківщини, яку вже звільнили ЗСУ. Кирило Сазонов повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація доволі складна. Ворог намагається створити плацдарм. Вони мріють повернути хоча б частину Харківщини.

ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків, де мінуснули колону ворожих бронемашин. Український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин. У результаті бойової роботи українські бійці влучили щонайменше у п'ять ворожих ББМ.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро та застосовує нову тактику. Російські окупанти посилюють атаки та бої ведуться постійно. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра.

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