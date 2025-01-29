'Мир в обмін на території': Зеленський назвав умову України

Що сказав Зеленський:
- Україні потрібен справедливий мир
- Україна не визнає окупацію своїх територій
- Китай має посилити тиск на РФ
Україна зацікавлена у справедливому світі й не збирається визнавати окупацію своїх територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
В інтерв'ю Fox News він розповів про те, що з початку повномасштабної російсько-української війни Силам оборони вдалося повернути 50% територій, які раніше контролювали російські окупанти.
"Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - зазначив президент.
Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається визнавати окупацію своїх територій і закликав Китай посилити тиск на Москву задля досягнення мирної угоди з ширшими гарантіями безпеки для Києва.
Плани щодо завершення війни - новини за темою:
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що робота над мирною угодою України і РФ вже почалася. На його думку, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну.
Трамп зможе змусити Путіна укласти мирну угоду, вважає Володимир Зеленський. Президент висловив сподівання, що документ буде ефективним, а не просто папірцем, де зафіксовані певні пункти.
Журналісти The Times назвали чотири сценарії завершення війни. Згідно з їхніми припущеннями, вирішальну роль у позитивному для України закінченні війни може зіграти Дональд Трамп.
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