Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

Андрій Ганчук
29 січня 2025, 14:53
937
Під час повномасштабної війни Україна повернула 50% окупованих росіянами територій, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Україна
Україні необхідна мирна угода з широкими гарантіями безпеки - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Що сказав Зеленський:

  • Україні потрібен справедливий мир
  • Україна не визнає окупацію своїх територій
  • Китай має посилити тиск на РФ

Україна зацікавлена у справедливому світі й не збирається визнавати окупацію своїх територій. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Fox News він розповів про те, що з початку повномасштабної російсько-української війни Силам оборони вдалося повернути 50% територій, які раніше контролювали російські окупанти.

відео дня

"Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - зазначив президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається визнавати окупацію своїх територій і закликав Китай посилити тиск на Москву задля досягнення мирної угоди з ширшими гарантіями безпеки для Києва.

'Мир в обмін на території': Зеленський назвав умову України
Що відомо про план Зеленського / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що робота над мирною угодою України і РФ вже почалася. На його думку, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну.

Трамп зможе змусити Путіна укласти мирну угоду, вважає Володимир Зеленський. Президент висловив сподівання, що документ буде ефективним, а не просто папірцем, де зафіксовані певні пункти.

Журналісти The Times назвали чотири сценарії завершення війни. Згідно з їхніми припущеннями, вирішальну роль у позитивному для України закінченні війни може зіграти Дональд Трамп.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський окуповані территории війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

16:34Політика
В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

16:16Світ
"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Останні новини

16:34

На Україну чекає перша зустріч із командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце зустрічі

16:25

Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

16:20

Усе майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за ухилення від армії - експерт

16:18

Жінка знайшла у 250-річному будинку моторошну знахідку: що ховалося під підлогоюВідео

16:16

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
15:57

"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чуткиВідео

15:56

Чому не можна облизувати ніж: на яку небезпеку можна себе наразити

15:53

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:50

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

Реклама
15:20

Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

15:18

Не поспішайте викидати: три харчові відходи замінять дорогі засоби для чищення

14:59

Нікітюк уперше після чуток про вагітність показалася на повний зріст: "Сяю"

14:55

Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

Реклама
13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

12:45

"Труднощі для РФ": саудівська нафта може замістити російську - експерт

12:44

Суд обрав запобіжний захід чоловікові Анни Жук - скільки років йому загрожує

12:34

"Коли ти вийдеш заміж?" підкорює світ: рекорди першого вікенду та презентація на найпрестижнішому кінофестивалі світу

12:28

Загроза штурму міста-мільйонника: РФ націлилася на ключову висоту – офіцер НГУ

12:22

Закуска, яку розметуть зі столу: бюджетний рецепт із простого хліба за 2 хвилини

12:17

НАТО і G7 можуть перекрити "золоту жилу" Путіна: Омельченко озвучив сценарій

12:08

"Бісиш": Леся Нікітюк публічно висловила свою думку про Машу Єфросиніну

12:06

Яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує: прогноз

11:55

Кремль готується до другої фази війни: до чого тут Молдова

11:35

Попри указ Трампа: США продовжують постачати Україні військову допомогу - ЦПД

11:16

Вибухи гриміли в Києві та в дев'яти областях: РФ атакувала Україну десятками БпЛА

11:02

США відправляють Україні 90 ракет до Patriot з Ізраїлю - Axios

10:57

Китайський гороскоп на завтра 30 січня: Коням - плітки, Півням - страх

10:56

Ворог боїться нових атак: через удари по НПЗ окупанти заметушилися в Криму - Атеш

Реклама
10:15

У ЗСУ попередили про загрозу прориву росіян і назвали небезпечний напрямок

10:10

Найближчими місяцями РФ посуне на важливі міста: Жданов попередив про загрози

09:46

Колишня дружина Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення - деталі

09:45

Китайський гороскоп на лютий 2025: Тиграм - випробування, Зміям - щастя

09:21

Росіяни будуть "перерізати" ключову трасу: озвучено нову мету РФ на сході

09:14

"Важливий для армії РФ": дрони атакували четвертий за розміром НПЗ на Нижегородчині

09:00

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко

08:40

Була п'яною, курила, лізла обійматися: Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

"Отруївся пропагандою РФ": у МЗС жорстко відповіли на хамські випади Фіцо

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти