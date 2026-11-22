Співачка Слава голосно виконувала пісні, не надто переймаючись тим, що її виступ може заважати іншим відвідувачам.

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Російська співачка влаштувала п’яний дебош у Китаї / колаж: Главред, фото: Instagram/nastya_slava

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Співачка Слава проводила відпустку на острові Хайнань

Місцеві жителі поскаржилися на шум у поліцію

Російська співачка Слава, яка відкрито підтримує війну проти України та захоплюється диктатором Володимиром Путіним, опинилася в центрі скандалу під час відпочинку в Китаї. Нетвереза артистка влаштувала імпровізований виступ у місцевій чайхані, однак її "концерт" закінчився приїздом поліції. Про це пишуть російські ЗМІ.

Виконавиця проводила відпустку на острові Хайнань. Під час одного з вечорів вона, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішила розважити інших росіян у чайхані й заодно продемонструвати оточуючим "особливості" російської культури.

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Слава голосно виконувала пісні, не надто переймаючись тим, що її виступ може заважати іншим відвідувачам. Однак місцеві жителі не оцінили таку розвагу і поскаржилися на шум у поліцію.

Незабаром до закладу прибули правоохоронці, які втрутилися в те, що відбувалося, і розігнали присутніх. Таким чином, незапланований концерт російської співачки завершився набагато швидше, ніж вона розраховувала.

Яку позицію Слава займає щодо війни в Україні

До початку повномасштабного вторгнення артистка не робила гучних публічних заяв про війну. При цьому раніше вона підтримувала окупацію Криму: незаконно відвідувала півострів і виступала там із концертами. У результаті співачці заборонили в’їзд до України.

Після 24 лютого 2022 року Слава відкрито продемонструвала підтримку російської агресії. Вона висловлювалася з різкими заявами щодо України та українців, фактично ставши на бік Кремля.

Втім, з часом її риторика змінилася. Коли українські військові почали завдавати ударів безпілотниками по території Росії, співачка почала публічно закликати до миру та припинення бойових дій.

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