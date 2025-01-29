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Припинення допомоги Україні: Білий дім скасував замороження федеральних програм - ЗМІ

Юрій Берендій
29 січня 2025, 21:01
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Адміністрація Трампа скасувала заморожування федеральної допомоги, яка спрямовувалась, зокрема на гранти, зазначають ЗМІ з посиланням на джерела.
Припинення допомоги Україні: Білий дім скасував замороження федеральних програм - ЗМІ
Білий дім скасував замороження федеральних програм допомоги / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • Білий дім скасував замороження федеральних програм
  • Рішення було скасоване під тиском законодавців-республіканців у Конгресі

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому скасувало директиву адміністрації Трампа, яка призупиняла федеральні кредити, гранти та іншу фінансову допомогу. Про це повідомляє The Hill, посилаючись на анонімного сенатора-республіканця.

Через це заморожування було зупинено низку гуманітарних програм, зокрема і в Україні. Однак поки невідомо, чи сприятиме це відновленню фінансування українського представництва USAID.

відео дня

Сенатор-республіканець, обізнаний із рішенням про скасування політичного наказу, зазначив, що воно було ухвалене під впливом значного закулісного тиску з боку республіканських законодавців на Капітолійському пагорбі.

Документ про скасування підписав виконуючий обов'язки директора бюджетного управління Білого дому Метью Вает.

Один із сенаторів-республіканців висловив полегшення з приводу цього кроку.

"Хаос ніколи не буває добрим", - сказав законодавець.

Повідомляється, що сенатори-республіканці отримали безліч дзвінків від громадських лідерів, які висловлювали стурбованість та невизначеність через втрату федеральних грантів.

Найсерйознішою проблемою став збій у роботі веб-порталу Medicaid, що зачепив багато штатів і викликав значний суспільний резонанс.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт у своєму акаунті в X зазначила, що мова не йде про скасування замороження федерального фінансування.

"Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами. Чому? Щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною. Укази Президента (Дональда Трампа - ред.) про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися", - написала вона.

Фінансова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 січня Держдепартамент США оголосив про негайне і масштабне призупинення іноземної допомоги, включно з фінансуванням для України. Як повідомляє Politico, рішення було ухвалене на підставі розпорядження держсекретаря США Марко Рубіо.

Адміністрація президента Дональда Трампа тимчасово зупинила фінансування грантів і кредитів, щоб перевірити ефективність використання коштів. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснила, що адміністрація Байдена витрачала бюджетні кошти "як п’яні матроси".

Однак 29 січня федеральний суддя у Вашингтоні заблокувала указ Трампа про заморожування грантів і кредитів на суму 3 трильйони доларів. Це стало відповіддю на позов активістів Democracy Forward. Як пише The New York Times, остаточне рішення у цій справі очікується 3 лютого.

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Що таке The Hill?

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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