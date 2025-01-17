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Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі

Даяна Швець
17 січня 2025, 18:30
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Успіху ворогу даються дуже великою ціною та величезними втратами.
ВСУ, Покровск
ЗСУ стримують росіян на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Що відбувається на Покровщині:

  • Зараз в день близько 300 ліквідованих окупантів, убитих та поранених
  • Більше зусиль вороги прикладають на південному напрямку, південний захід Покровська

Приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає російська армія на Покровському напрямку. Деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ми всі бачимо, що який період часу вони рухаються в бік Покровська. Вони, якби в них була можливість штурмувати його в лоб, робили б це. Втрати дуже великі, в середньому цифра коливається саме на Покровському напрямку — близько 300 ліквідованих окупантів, убитих та поранених. Зрозуміло, вони давно хотіли б зайти в Мирноград, щоб розвивати наступ саме з лівого боку, обходити той самий Покровськ, брати в клішні, але це їм не вдається. І все робиться для того, щоб цього не було. Більше зусиль, звичайно, у них зараз на південному напрямку, південний захід Покровська, куди вони максимально кидають резерви, знімаючи з інших ділянок фронту", — сказав він.

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Окрім цього, за словами Цехоцького, противник не може прорвати оборону через справну роботу українських підрозділів, включно з піхотою і пілотами БпЛА.

"Дуже шкода, що російські окупанти десь мають успіхи. Але це, повторюся, дається дуже великою ціною — 300 окупантів у середньому плюс-мінус щодоби. Вони знищуються практично вже на цих усіх напрямках, у цих усіх посадках, де вони накопичуються, — там гори трупів, вони їх не забирають. Ми знаємо, вони навіть не забирають поранених із різних причин", — сказав офіцер.

Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі
Покровськ / Інфографіка: Главред

За словами офіцера, на Покровському напрямку агресори з Росії ставлять акцент на легковий транспорт, зате менше використовують бронетехніку.

"Ось саме легкові автомобілі типу "Нива", "Жигулі", багі, в рідкісних випадках йде вогнева підтримка ззаду — БМП або танк. Це завжди пріоритетна ціль для нас, тому вони знають, що такий транспорт жити не буде. Накопичуються, ховаються, кому пощастить, вони намагаються десь забігти, в якийсь підвал, там сховатися, але ті засоби, які ми маємо, нам сьогодні дають змогу стежити за всім, що відбувається, за всіма їхніми пересуваннями. І завдання далі вже фахівців, їх, скажімо, викурювати з цих укріплень або тимчасових притулків, так це назвемо", — сказав Цехоцький.

Ситуація на фронті - що відомо

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький сьогодні вже розповідав, що відбувається на Покровському напрямку. За його словами, уже стало закономірністю, що окупанти пересуваються саме на легкових автомобілях марки "Жигулі" різних моделей.

Як писав Главред, нещодавно в ЗСУ прокоментували захід росіян з Курщини в Сумську область. Головна задача українських захисників зараз - завдавати ворогу максимального ураження.

Окрім цього, вже ні для кого не таємниця, що Путін не досягнув цілей до 20 січня. Російський агресор намагається все більше й більше наростити ресурси, однак ЗСУ контролюють ситуацію.

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Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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