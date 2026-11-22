Організатором виступила державна структура "Роскіно", а місцем проведення - "Російський дім", пов’язаний із "Росспівробітництвом", що перебуває під санкціями.

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Російське кіно дісталося до Риму попри протести / колаж: Главред, фото: скріншот

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Фестиваль російського кіно проходить у Римі 21–23 листопада

Cinema Barberini відмовився від показів через участь влади РФ

Майданчиком став "Російський дім", пов’язаний із "Росспівробітництвом"

У Римі, попри протести, відкрився перший Фестиваль російського кіно, організований за підтримки Мінкульту країни-агресора РФ. Покази мали відбутися в кінотеатрі Cinema Barberini, однак його власники відмовилися від співпраці, і захід перенесли до "Російського дому". Раніше влада Італії вже виступала проти участі Росії у Венеціанській бієнале.

Про відмову кінотеатру 17 листопада повідомило італійське агентство ANSA. Фестиваль триватиме до 23 листопада, його організувала російська державна структура "Роскіно" за підтримки Міністерства культури РФ та за участю посольства РФ в Італії.

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Чому кінотеатр у Римі відмовився від фестивалю

Компанія Le Vele Srl, яка керує Cinema Barberini, за кілька днів до початку повідомила організаторам, що не може надати раніше узгоджені зали. За версією кінотеатру, спочатку йшлося про звичайний культурний захід, який проводить незалежна структура.

Пізніше з’ясувалося, що до організації безпосередньо причетні державні установи РФ. Додатковими причинами відмови стали звернення громадських організацій, питання щодо відповідності учасників санкціям ЄС та ризик протестів біля будівлі.

В офіційній заяві Le Vele Srl пояснили, коли дізналися, хто стоїть за фестивалем.

"Лише в останні дні, зокрема після численних офіційних звернень, ми дізналися про безпосередню участь державних установ Російської Федерації та організацій, щодо яких виникли питання щодо сумісності з режимом санкцій Євросоюзу", - йдеться в заяві.

При цьому в компанії наголосили, що пріоритетом для них залишається безпека глядачів і персоналу, а не політична позиція.

"Це рішення жодним чином не є позицією проти російської культури чи кіно", - зазначили в керуючій компанії.

Хто виступав проти російського кінофестивалю в Римі

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно звернулася до прем’єр-міністри Італії Джорджі Мелоні, міністра культури Алессандро Джулі та глави МВС Маттео П’янтедозі із закликом не допустити проведення фестивалю. Відповідний запит вона направила й до Європейської комісії, повідомило італійське видання Il Foglio.

Пічерно звернула увагу на те, що "Російський дім" у Римі пов’язаний з агентством "Росспівробітництво", яке перебуває під санкціями ЄС з липня 2022 року.

"За фестивалем стоїть режим Путіна, його посольство, міністерство культури та "Російський дім", який підпорядковується агентству, що перебуває під санкціями Євросоюзу", - заявила Пічерно.

За її словами, такий захід на тлі війни проти України фактично сприяє нормалізації відносин із державою-агресором. Проти фестивалю також виступили сенатор від Демократичної партії Італії Філіппо Сенсі та українські громадські організації в Італії, які наголосили, що не закликають забороняти російську культуру як таку.

Де проходить російський кінофестиваль і що покажуть

Новим майданчиком став "Російський дім" на площі Бенедетто Кайролі, 6. На церемонії відкриття 21 листопада були присутні посол РФ в Італії Олексій Парамонов, режисер Єгор Михалков-Кончаловський та генеральний директор "Роскіно" Ельза Антонова.

За три дні в Римі планують показати п’ять російських фільмів:

"Ангели Ладоги" - військова драма Олександра Котта про блокаду Ленінграда;

"Чебурашка 2" - сімейна комедія;

"Авіатор" - фантастична драма Єгора Михалкова-Кончаловського;

"Фіннік 2" - мультфільм про домовика Фінніка;

"Цинга" - трилер Володимира Головнєва.

Вхід на покази безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Директорка "Російського дому" Дар’я Пушкова, за даними італійського видання Open, пригрозила власникам кінотеатру судом.

"Рішення матиме юридичні наслідки для власників Cinema Barberini", - заявила Пушкова.

Як Росія намагається тиснути на Європу?

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Москва не збирається пом’якшувати свою позицію.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог", - підкреслив експерт.

Говорячи про перспективи переговорів, Розумний звернув увагу, що Кремль сам заганяє діалог у глухий кут.

"Нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей", - пояснив він.

Найгіршим сценарієм для України експерт назвав консенсус великих гравців, після якого основний тиск припаде на Європу.

"Тоді їм залишиться дотиснути Європу і змусити Україну піти на невигідний мир", - попередив Розумний.

Росія та Європа - новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Путін мріє про перегляд системи безпеки в Європі за зразком Ялти-1945. За його словами, Європі не потрібен новий порядок у сфері безпеки. Найкращим планом для вільної Європи глава МЗС назвав припинення російської агресії проти України.

Тим часом у Кремлі заявили про контакти з європейцями. Путін повідомив, що Москва через дипломатичні канали запросила європейців до Москви, щоб з’ясувати їхню позицію. Формат діалогу з Україною у Кремлі обіцяють визначити лише після цієї зустрічі.

Італія й раніше виступала проти спроб Росії повернутися до європейського культурного простору. У березні міністр культури Італії Алессандро Джулі виступив проти повернення Росії на Венеціанську бієнале. Спецпредставник Кремля Михайло Швидкой тоді стверджував, що Росія "ніколи не залишала" бієнале.

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