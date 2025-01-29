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"Трамп надіслав сигнал": в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни

Юрій Берендій
29 січня 2025, 20:40
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Дональд Трамп надіслав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів та наслідків для Росії, зазначив Коваленко.
'Трамп надіслав сигнал': в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни
В РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

  • Прогнози ЗМІ щодо термінів закінчення війни - конспірологія
  • США передали сигнали Саудівській Аравії щодо зниження цін на нафту
  • Обвал цін на нафту стане серйозною проблемою для фінансування Росією війни

У мережі постійно з’являються прогнози щодо завершення війни в Україні, однак жодне медіа не має перевіреної інформації. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу, наголосивши, що обговорювані в ЗМІ плани Дональда Трампа щодо припинення війни – не більше ніж конспірологія.

Видання The Independent із посиланням на інсайдерів повідомило, що Трамп нібито хоче завершити війну до весни цього року, тоді як The Telegraph припускає, що Білий дім може досягти цього шляхом економічного тиску та жорстких санкцій проти Росії.

відео дня

"Іноземні ЗМІ просто аналізують інформацію та роблять з цього публікації, щоб хайпувати для трафіку. Вони відштовхуються від заяв, які робить Трамп та його команда, й вигадують якусь конспірологію", – сказав Коваленко.

За словами Коваленка, є й реальні дії щодо тиску на Росію – це санкції, ухвалені наприкінці каденції Джо Байдена. Зокрема, необхідно запровадити обмеження на трубопровідну нафту, російський скраплений газ, "Росатом", а також знижувати ціни на нафту.

"США передали Саудівській Аравії відповідні сигнали. Багато хто каже, мовляв, Трамп сказав, але нічого не сталося. Втім, це так не працює", – зазначив голова ЦПД.

Він зазначив, що Дональд Трамп своїми заявами подає комунікаційний сигнал, окреслюючи певний курс, і ті, на кого він спрямований, отримують час для підготовки до переговорів та укладання угод.

На його думку, лише одна заява не знизить ціну на нафту надовго, але Саудівська Аравія та ОПЕК уже розглядають варіанти зниження, що може відбутися в найближчі місяці.

'Трамп надіслав сигнал': в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни
Що відомо про ОПЕК / Інфографіка: Главред

Коваленко наголосив, що якщо ціна на нафту впаде до 40 доларів за барель, Росія зіткнеться з серйозними проблемами у фінансуванні війни. Додатковий тиск створюють і удари дронів по НПЗ, що послаблює здатність Кремля вести інтенсивні бойові дії.

Він також зазначив, що Росія прагне переговорів і чекає сигналів від Трампа, намагаючись отримати можливість діалогу зі США без участі України та європейських країн.

"Путін робить все й шукає будь-які причини, щоб це були перемовини про Україну без України. Він хоче говорити виключно з Трампом й для цього намагається продавити фейкову теорію про нібито нелегітимність української влади", – зауважив голова ЦПД.

У цьому контексті Коваленко закликав Європу бути пильнішою, оскільки Путін хоче обговорювати її майбутнє без європейських представників.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останнім часом Росія рідше здійснює масовані ракетні обстріли території України. Це може свідчити про значні труднощі, з якими зіткнулися окупанти через удари по нафтопереробних заводах. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній.

Тим часом російські війська спробували просунутися в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Про це повідомив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

На фронті тривають запеклі бої за Велику Новосілку, однак поки що російським військам не вдалося її захопити. Ймовірно, їхнє просування тут буде зупинене, оскільки окупанти не мають достатніх можливостей для форсування річки. Про це заявив речник 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини мирні переговори з Росією Андрій Коваленко
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