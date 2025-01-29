Україну чекає перша офіційна зустріч з командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце

На зустріч поїде міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Сибіга може зустрітися з очільником Держдепу США вже 12 лютого - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: МЗС України, УНІАН

Що відомо про зустріч глав МЗС:

На зустріч запрошено главу МЗС України Сибігу

Зустріч буде за участю США

Зустріч має відбутися 12 лютого в Парижі

Україну запросили на розширене засідання міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Київ представить глава МЗС Андрій Сибіга. Таким чином, очікується перша офіційна зустріч представників української держави з командою нового глави Білого дому Дональда Трампа.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на своє джерело в дипломатичних колах, зустріч очікується 12 лютого в Парижі.

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Інші деталі поки що невідомі.

Із ким може зустрітися Сибіга?

За рангом США на зустрічі міністрів закордонних справ має представляти державний секретар. Ним є Марко Рубіо, якого раніше призначив президент Дональд Трамп.

Вважається, що пост держсекретаря аналогічний посаді міністра закордонних справ. Але такий чиновник зазвичай має значно більшу вагу, ніж просто глава МЗС.

Глава Держдепу - найбільш високопоставлений член Кабміну США. Він посідає третє місце у вертикалі виконавчої влади Америки після президента і віцепрезидента.

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Зустріч Зеленського і Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у Міністерстві закордонних справ заявляли, що Київ розраховує на зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом після інавгурації американського глави держави. Лідери мають обговорити справедливе завершення війни.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися найближчим часом, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак. Глави держав мають обговорити конкретні плани щодо завершення війни.

Україна має намір ознайомити команду Трампа зі своєю стратегією миру і перемоги, сказав Андрій Єрмак. Консультації з новою американською адміністрацією тривають. Є надія, що незабаром відбудеться зустріч.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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