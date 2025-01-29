США відправляють Україні 90 ракет до Patriot з Ізраїлю - Axios

Упродовж кількох місяців Ізраїль зволікав із рішенням. Зеленський не відповідав на дзвінки Нетаньягу, поки прем'єр не схвалив угоду щодо Patriot.

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США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, Офіс президента

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Київ отримає 90 ракет до ЗРК Patriot

Це найбільше постачання зброї з Ізраїлю в Україну з часу вторгнення РФ

Зеленський не відповідав на дзвінки Нетаньягу, поки той не погодив передачу ракет

Цього тижня американські військові перекинули близько 90 зенітних ракет-перехоплювачів Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі. Далі їх мають передати Україні. Про це пише Axios із посиланням на три джерела, обізнані про операцію.

Ракети, які "цього тижня" доставили до польського Ряшева, Україна може використовувати зі своїми нинішніми батареями. Додаткове обладнання, таке як радари та інше спорядження, спочатку передадуть у США для ремонту.

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Видання нагадує, що у квітні 2024 року ізраїльські військово-повітряні сили офіційно вивели з експлуатації систему протиповітряної оборони Patriot, яку отримали 30 років тому від США під час першої війни в Перській затоці. Систему списали, оскільки Ізраїль розробив власні системи протиповітряної оборони.

Українські урядовці звернулися до партнерів з ідеєю про те, що Ізраїль поверне ці ракети назад до США, щоб їх відремонтували та відправили в Україну.

Впродовж кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, можливо, поставляючи сучасну зброю Ірану.

ЗРК Patriot - основні характеристики / Главред

Згідно з даними українських та ізраїльських джерел, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу тижнями відмовлявся відповідати на дзвінки з цього приводу, але наприкінці вересня все ж таки схвалив цю ідею передачі ракет Patriot Україні.

На той час Нетаньягу хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його згоду на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань в Україні, де похований відомий рабин. За словами українського чиновника, Зеленський не відповідав на його дзвінок, поки Нетаньяху не схвалив угоду щодо Patriot.

Також журналісти зазначають, що Ізраїль нібито заздалегідь поінформував Росію nf наголосив, що він "лише повертає систему Patriot у США", а не постачає зброю в Україну.

Постачання зброї з Ізраїлю в Україну

Як повідомляв Главред, наприкінці січня видання Defense Express писало про те, що, попри офіційний нейтралітет Ізраїлю в питанні надання військової допомоги Україні, що передбачає відмову від передання або продажу зброї, а також блокування її реекспорту через інші країни, цілком можливо, що позиція Ізраїлю зміниться.

У 2023 році ЗМІ писали, що Нетаньягу наказав переглянути політику Єрусалима щодо питання постачання озброєнь Україні. На ізраїльську державу чинять тиск США - раніше у Вашингтоні побоювалися, що Нетаньяху через свою "дружбу з Путіним" може обрати проросійський вектор політики. Перегляд курсу на допомогу Києву проводитиметься під керівництвом силових структур, дипломатії та Офісу прем'єра.

Президент Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час їхньої зустрічі ледь не стався дипломатичний казус. Нетаньягу попросив, щоб його підлеглі принесли з собою карту світу. Але карта, яку ізраїльська делегація взяла з собою, була застарілою - на ній не було України, але був Радянський Союз.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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