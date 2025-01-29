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Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

Андрій Ганчук
29 січня 2025, 13:27
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Окупанти зосередили найбільше сил на напрямках, які належать до операційної зони ОСГВ Хортиця, сказав Олександр Сирський.
Сирський, Драпатий
Сирський представив Хортиці Драпатова, а Гнатов став заступником начальника Генштабу / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Сирського, Сухопутні війська

Головне із заяви Сирського:

  • Драпатий представлений особовому складу Хортиці
  • РФ найбільше сил стягує до зони Хортиці
  • Головне завдання Сил оборони - стримати натиск противника

Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий очолив оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Війська агресора Росії на фронті зосередили найбільше сил в операційній зоні угруповання. Завдання Сил оборони - утримувати лінію, завдавати максимальних втрат окупантам і піклуватися про українських захисників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що представив Драпатого як командувача Хортиці.

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"Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого", - сказав Сирський.

Також він додав, що колишній командувач угруповання генерал-майор Андрій Гнатов продовжуватиме службу на посаді заступника начальника Генштабу.

Хто такий Михайло Драпатий?

Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

Які завдання у Сил оборони на сході

Головком акцентував увагу на тому, що сьогодні ворог збирає найбільше сил на тих напрямках, за які відповідає ОСГВ Хортиця. Війська працюватимуть над тим, щоб стримати натиск противника, який переважає в силах.

"Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони ТСОУВ "Хортиця". Наше завдання - тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат і дбати про українських захисників. Поставив першочергові завдання, щоб стримати натиск переважаючого (у силах, - ред.) противника. Працюємо разом", - наголосив Олександр Сирський.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Що відбувається на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни днями припустили, що ворог втратив позиції під Торецьком. Сили оборони просунулися на північний захід міста. У свою чергу, росіяни досягли просування біля Торецької шахти на півночі міста.

РФ окупувала Велику Новосілку і просунулася в 4 населених пунктах, повідомили в DeepState. Зокрема, ворожі сили просунулися поблизу Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.

"Мета" військ РФ - адміністративні кордони Донецької області, але не наступ на Дніпропетровщину, сказав представник Хортиці Віктор Трегубов. Противник прагне окупувати Покровськ і Мирноград, але відчуває брак ресурсів.

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