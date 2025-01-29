Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

Юлія Закрепа
29 січня 2025, 17:50
323
В ніч на 29 січня стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії.
Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії
Україна атакувала важливі об'єкти РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Головні тези Лакійчука:

  • 29 січня сталась потужну пожежа у Росії через атаку дронів
  • Сили оборони пошкодили важливу компанію, яка є годівницею Путіна

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що дрони ГУР не припиняють атакувати російські нафтопереробні заводи. Окупанти через це несуть значні фінансові втрати, проте є й інші проблеми, через які їм слід турбуватись.

Сили оборони діють стратегічно, знищуючи російські склади із паливно-мастильними матеріалами та бази, які їх забезпечують. Українські дрони атакують одні з найбільших виробничих комбінатів нафтоперероблення Росії.

відео дня

В ніч на 29 січня 2025 року стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії. Там в окупантів є нафтопереробний завод. За словами Павла Лакійчука, він належить компанії "Лукойл", передає 24 канал.

"Ця компанія є годівницею Путіна, це одне з провідних підприємств по виробництву компонентів ракетного палива", - сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Він зауважив, що Україна проти російського енергетичного сектору запроваджує власні дієві санкції.

Атаки українськими дронами болюче б'ють по російській армії, зокрема по можливостях вести наступальні дії.

"Без пального на фронті ніяк. Навіть штурмові дії потребують якщо не танків, то хоча б "Лади Каліни", - додав Павло Лакійчук.

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії
Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Вибухи у Росії - атака ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА. За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань.

29 січня РФ опинилась під масованою атакою БПЛА. У мережі почали з'являтися відео пожежі, яка, за попередньою інформацією, виникла на території нафтопереробного заводу "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

У ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ. Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах пов'язані з "оборонкою" РФ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вибух у Росії бавовна в Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:53Політика
В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:46Синоптик
Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні почалася потужна магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Київ атакували дрони РФ: уламки БПЛА впали біля метро

Останні новини

19:53

Причина нібито у Фіцо: Словаччина викликала посла України

19:50

"Раджу всім у житті знайти": Салем прокоментував роман із відомою співачкою

19:46

В Україні вдарить "мінусова" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варити картоплю не потрібно: шеф-кухар поділився унікальним рецептом пюре

19:17

Науковці закликали не мити посуд губками: в чому причина і яка альтернатива

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
19:10

Вийде видати крах Трампа за перемогу?Погляд

19:09

В РФ серйозні проблеми: експерт пояснив, чому ударів по Україні поменшало

19:02

Росіяни пішли на штурм у Херсонській області: командир розказав деталі

18:57

Дружини Віктора Павліка "поцапалися" в Мережі - що сталося

Реклама
18:53

Бої тривають: у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці

18:29

Беремо м'ясо, газовану воду і готуємо бомбічну вечерю - страва просто "вау"Відео

18:27

В Україні заарештували активи російського олігарха на 2,11 млрд гривень

18:20

Китайський партнер "Укрнафти" по розробці нових родовищ газу виявився бізнесом Ігоря Мазепи - ЗМІ

18:17

"Жіноче щастя" шикарно зацвіте: 3 продукти, якими можна удобрити спатифілум

18:15

Злив інформації детективом НАБУ остаточно дискредитував Бюро - експерт

18:05

Понад 20 вибухів та евакуація: Сили оборони уразили НПС та ракетний арсенал РФ - ЗМІ

17:50

Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

17:44

Щастя битиме ключем: 5 знаків зодіаку, яким пощастить в 2025 році

17:36

"Затиснуті з усіх боків": ЗСУ загнали окупантів у пастку на важливому напрямку

17:33

Путін може втратити військові бази у Сирії: у Bloomberg розкрили наслідки для РФ

Реклама
17:31

Окупанти здійснили безглуздий прорив: лінія фронту скоротилася - Лакійчук

17:15

"Путін є Путін": в ОП відповіли диктатору на слова про "спонсорство" України

17:11

На дорогах з'явився новий знак: що означає "піщана квітка"

16:51

Одна умова може все змінити: скільки РФ ще може вести війну проти України

16:34

Україну чекає перша офіційна зустріч з командою Трампа: ЗМІ дізналися дату і місце

16:25

Чи зможуть росіяни піти далі захопленої Великої Новосілки: прогноз військового

16:20

Усе майно сина Порошенка було заарештовано через несплату штрафу за ухилення від армії - експерт

16:18

Жінка знайшла у 250-річному будинку моторошну знахідку: що ховалося під підлогоюВідео

16:16

В Україні припускають припинення вогню, але за однієї умови - CBS News

15:57

"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чуткиВідео

15:56

Чому не можна облизувати ніж: на яку небезпеку можна себе наразити

15:53

"Набільший страх Путіна": Зеленський розкрив деталі мирної угоди з Росією

15:50

Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

15:20

Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

15:18

Не поспішайте викидати: три харчові відходи замінять дорогі засоби для чищення

14:59

Нікітюк уперше після чуток про вагітність показалася на повний зріст: "Сяю"

14:55

Франція та Британія здатні відправити війська до України, але є нюанс - Уолш

14:53

"Мир в обмін на території": Зеленський назвав умову України

14:43

Гороскоп на лютий 2025: Скорпіонам - кохання, Дівам - прорив

14:30

Удар ЗСУ по нафтобазі бомбардувальників РФ: розвідка Британії показала нищівні наслідки

Реклама
14:20

Цвістимуть з весни до осені: які квіти посадити, щоб мати розкішну клумбу

14:17

"Кров війни": експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ

13:48

Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

13:38

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена ведучих конкурсу

13:29

Тетяна Лазарєва повідомила про поповнення в сім'ї

13:27

Сирський зробив заяву щодо призначення Драпатого і назвав головні завдання

13:24

У столичному ТРЦ  "Гулівер" відкривається новий магазин професійної косметики Beauty Prof новини компанії

13:23

Дрони підірвали арсенал ГРАУ і військову частину у РФ: у Мережі розкрили деталі

12:59

РФ зменшила штурми на Покровському напрямку: військовий назвав неочікувані причини

12:52

Зеленський підтримав позицію Трампа щодо Путіна та переговорів - Fox News

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти