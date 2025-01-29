Дрони ГУР знищили важливий для Путіна завод: стали відомі втрати для Росії

В ніч на 29 січня стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії.

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Україна атакувала важливі об'єкти РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Головні тези Лакійчука:

29 січня сталась потужну пожежа у Росії через атаку дронів

Сили оборони пошкодили важливу компанію, яка є годівницею Путіна

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що дрони ГУР не припиняють атакувати російські нафтопереробні заводи. Окупанти через це несуть значні фінансові втрати, проте є й інші проблеми, через які їм слід турбуватись.

Сили оборони діють стратегічно, знищуючи російські склади із паливно-мастильними матеріалами та бази, які їх забезпечують. Українські дрони атакують одні з найбільших виробничих комбінатів нафтоперероблення Росії.

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В ніч на 29 січня 2025 року стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії. Там в окупантів є нафтопереробний завод. За словами Павла Лакійчука, він належить компанії "Лукойл", передає 24 канал.

"Ця компанія є годівницею Путіна, це одне з провідних підприємств по виробництву компонентів ракетного палива", - сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Він зауважив, що Україна проти російського енергетичного сектору запроваджує власні дієві санкції.

Атаки українськими дронами болюче б'ють по російській армії, зокрема по можливостях вести наступальні дії.

"Без пального на фронті ніяк. Навіть штурмові дії потребують якщо не танків, то хоча б "Лади Каліни", - додав Павло Лакійчук.

Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Вибухи у Росії - атака ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА. За словами мешканців російського міста, вибухи почали лунати з моменту ранкової атаки БПЛА. Водночас керівництво підприємства стверджує, що вибухи є частиною планових випробувань.

29 січня РФ опинилась під масованою атакою БПЛА. У мережі почали з'являтися відео пожежі, яка, за попередньою інформацією, виникла на території нафтопереробного заводу "Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

У ГУР пояснили "таємничі" вибухи в РФ. Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах пов'язані з "оборонкою" РФ.

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