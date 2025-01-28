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"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

Юрій Берендій
28 січня 2025, 20:11оновлено 28 січня, 21:08
1997
Воєнний злочинець Володимир Путін зробив ряд цинічних та нахабних заяв щодо ситуації на фронті, закінчення війни та мирних переговорах з Україною.
'Переговори почались одразу': Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни
Путін назвав нахабну умову за якої можна було уникнути війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • Путін назвав терміни та умову закінчення війни
  • РФ не буде вести переговори із нібито нелегітимним президетом Зеленським

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив свій цинічний прогноз щодо закінчення війни в Україні та мирних переговорів з українською владою. Відповідну заяву глава Кремля зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За його словами, переговори з Україною нібито почалися з початку так званої "СВО", Москва пропонувала Києву "піти" з ЛНР і "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і тоді бойових дій би не було.

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"Переговори-то, власне, у нас почалися відразу ж після початку СВО (так росіяни називають повномасштабну агресію проти України - ред.). Спочатку ми (РФ - ред.) сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР не хочуть бути у складі України, ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав визнаний Міжнародним кримінальним судом воєнний злочинець Володимир Путін.

Він додав, що у такому разі Росія нібито не нападала б на територію України, однак, на його думку, воювати вирішив саме Київ.

Кремлівський диктатор заявив, що Володимир Зеленський нібито не має права укладати мирний договір через свою так звану нелегітимність.

"Вести переговори можна з ким завгодно, але через свою нелегітимність він не має право нічого підписувати. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю тих людей, які будуть вести з ним переговори", - сказав

Він також зазначив, що переговори з Україною без скасування указу Зеленського про заборону переговорів із РФ вважатимуться, на думку воєнного злочинця Путіна, нелегітимними.

За його словами, якщо Україна вирішить скасувати цей указ, то знайде юридичний спосіб для цього.

Президент РФ Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо тривалості війни в Україні, зазначивши, що вона може завершитися за півтора-два місяці за певних умов. На його думку, ключовим фактором у продовженні бойових дій є спонсорське фінансування Києва та постачання боєприпасів.

"Я думаю, що якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, набої, все закінчиться через місяці півтора-два. У цьому сенсі суверенітет України майже нульовий", - сказав Путін.

Крім того, Путін заявив, що рішення про втечу військ РФ з Київщини нібито було продиктоване бажанням європейських лідерів щоб Україна підписала мирний договір, заявив Путін

"Деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір з пістолетом біля скроні. Так добре, і що треба зробити? Потрібно відвести війська від Києва. Для нас у принципі було ясно, що обман цілком можливий проте, виходячи з міркувань недопущення кровопролиття серйозного, війни якоїсь серйозної, ми все-таки на це погодилися", - сказав російський диктатор Путін.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня три крилаті ракети Storm Shadow уразили склад безпілотників у Орловській області Росії. Унаслідок удару знищено десятки ударних дронів, бойові частини до них і понад три тонни пального для безпілотників. Про наслідки атаки 28 січня повідомив Telegram-канал "Досье шпиона".

Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич зазначила, що на Херсонщині російські війська намагаються просуватися, "під завісою" власних обстрілів.

Для припинення війни в Україні необхідно посилювати тиск на Володимира Путіна. Кремлівський лідер може зупинити агресію, якщо зрозуміє, що не здатен здобути перемогу. Про це заявила представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції перед засіданням Ради міністрів ЄС із загальних справ.

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Битва за Київ 2022

Битва за Київ — одна з ключових битв у ході російського вторгнення в Україну 2022 року. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі, бої з російськими ДРГ з початку вторгнення відбуваються переважно на обох берегах Дніпра.

Станом на 1 квітня 2022 року бої велися лише за передмістя Києва. В самому Києві бої велися лише з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань, пише Вікіпедія.

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