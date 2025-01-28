'Переговори почались одразу': Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

Воєнний злочинець Володимир Путін зробив ряд цинічних та нахабних заяв щодо ситуації на фронті, закінчення війни та мирних переговорах з Україною.

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Путін назвав нахабну умову за якої можна було уникнути війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Путін назвав терміни та умову закінчення війни

РФ не буде вести переговори із нібито нелегітимним президетом Зеленським

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив свій цинічний прогноз щодо закінчення війни в Україні та мирних переговорів з українською владою. Відповідну заяву глава Кремля зробив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За його словами, переговори з Україною нібито почалися з початку так званої "СВО", Москва пропонувала Києву "піти" з ЛНР і "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і тоді бойових дій би не було.

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"Переговори-то, власне, у нас почалися відразу ж після початку СВО (так росіяни називають повномасштабну агресію проти України - ред.). Спочатку ми (РФ - ред.) сказали українському керівництву тодішньому: люди в "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР не хочуть бути у складі України, ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться", - сказав визнаний Міжнародним кримінальним судом воєнний злочинець Володимир Путін.

Він додав, що у такому разі Росія нібито не нападала б на територію України, однак, на його думку, воювати вирішив саме Київ.

Кремлівський диктатор заявив, що Володимир Зеленський нібито не має права укладати мирний договір через свою так звану нелегітимність.

"Вести переговори можна з ким завгодно, але через свою нелегітимність він не має право нічого підписувати. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю тих людей, які будуть вести з ним переговори", - сказав

Він також зазначив, що переговори з Україною без скасування указу Зеленського про заборону переговорів із РФ вважатимуться, на думку воєнного злочинця Путіна, нелегітимними.

За його словами, якщо Україна вирішить скасувати цей указ, то знайде юридичний спосіб для цього.

Президент РФ Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо тривалості війни в Україні, зазначивши, що вона може завершитися за півтора-два місяці за певних умов. На його думку, ключовим фактором у продовженні бойових дій є спонсорське фінансування Києва та постачання боєприпасів.

"Я думаю, що якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, набої, все закінчиться через місяці півтора-два. У цьому сенсі суверенітет України майже нульовий", - сказав Путін.

Крім того, Путін заявив, що рішення про втечу військ РФ з Київщини нібито було продиктоване бажанням європейських лідерів щоб Україна підписала мирний договір, заявив Путін

"Деякі європейські лідери в розмовах зі мною телефоном сказали про те, що неможливо Україні підписувати мирний договір з пістолетом біля скроні. Так добре, і що треба зробити? Потрібно відвести війська від Києва. Для нас у принципі було ясно, що обман цілком можливий проте, виходячи з міркувань недопущення кровопролиття серйозного, війни якоїсь серйозної, ми все-таки на це погодилися", - сказав російський диктатор Путін.

Війна в Україні - останні новини за темою

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Для припинення війни в Україні необхідно посилювати тиск на Володимира Путіна. Кремлівський лідер може зупинити агресію, якщо зрозуміє, що не здатен здобути перемогу. Про це заявила представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції перед засіданням Ради міністрів ЄС із загальних справ.

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