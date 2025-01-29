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Обирає Москву замість Америки: Зеленський "відрубав" погрози Фіцо Україні

Даяна Швець
29 січня 2025, 00:16
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Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи, вважає Зеленський.
Обирає Москву замість Америки: Зеленський 'відрубав' погрози Фіцо Україні
Зеленський відповів Фіцо / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Головне:

  • Зеленський відповів Фіцо на погрози щодо допомоги Україні
  • Президент України закликав до вибору між LNG США і газом РФ

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах відреагував на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого блокування допомоги Україні від ЄС.

Зеленський нагадав, що нещодавно колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення, яке відкриває можливість значного збільшення експорту американського зрідженого природного газу (LNG) до Європи.

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На думку Зеленського, саме цей газ сприятиме енергетичній безпеці та стабільності європейського регіону.

Він також із сарказмом зазначив, що за постачання LNG із США країнам потрібно сплачувати лише грошима, тоді як купівля російського газу обходиться не лише фінансово, а й втратою незалежності та суверенітету.

"Багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету. Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", – підсумував президент України.

Обирає Москву замість Америки: Зеленський 'відрубав' погрози Фіцо Україні
Газопроводи з Росії в Європу / Инфографика: Главред

Погрози Фіцо Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС.Відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу, вважає він.

До того Роберт Фіцо вже виступав з погрозами для України.Він зазначив, що Словаччина може повністю припинити гуманітарну допомогу Україні, скоротити або навіть скасувати пільги для українських військових-біженців, а також припинити постачання електроенергії у разі надзвичайних ситуацій.

Після такий заяв президент України Володимир Зеленський різко відповів Фіцо. Він нагадав прем'єр-міністру Словаччини про замах на нього як приклад неприпустимості потурання агресії.

Більше новин про відносини України та Словаччини:

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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новини Словаччини Володимир Зеленський транзит газу Роберт Фіцо
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