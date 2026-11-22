Глава литовської дипломатії Кястутіс Будріс наголосив, що країна ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для ударів по території Росії.

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МЗС Литви відреагувало на атаку безпілотників на Балтійськ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Коротко:

Литва заперечила причетність до атаки дронів на Калінінград

Будріс назвав звинувачення в соцмережах брехливими

Вільнюс не дозволяв атакувати РФ зі свого неба

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Литва категорично заперечила свою причетність до ймовірної атаки безпілотників на Калінінградську область Росії. Зокрема, йдеться про Балтійськ, де розташована військово-морська база Балтійського флоту РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у своєму акаунті в соцмережі X.

Офіційний Вільнюс оприлюднив свою позицію після того, як в онлайн-просторі з'явилися версії про роль країни в цьому інциденті.

"МЗС Литви категорично відкидає брехливі твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо ймовірної причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації", - написав Будріс.

Небо Литви не надавали для ударів по РФ

Окремо глава МЗС наголосив на позиції Вільнюса щодо повітряного простору. За його словами, Литва ніколи не дозволяла використовувати своє небо для атак на об'єкти на території Росії, і цей випадок не став винятком.

Чи готує Росія операцію проти країн Балтії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль уже веде інформаційну підготовку до можливого нападу на країни Балтії.

"Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше", - наголосив фахівець.

Пояснюючи логіку Москви, експерт звернув увагу, що Кремлю не потрібен реальний привід для агресії.

"Путін навіть не шукає приводу. Він просто звинувачує інших у тому, що вони хочуть напасти на нього, а тому він нібито змушений нападати першим", - підкреслив Горбач.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Атака на Калінінградську область РФ - що відомо

Увечері 21 листопада в Калінінградській області РФ оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових ресурсів, поблизу об'єктів Балтійського флоту пролунала серія вибухів, а місцеві жителі чули звуки безпілотників. На тлі інциденту влада попередила про можливі перебої з мобільним інтернетом, а в аеропорту Храброво тимчасово запровадили обмеження.

Губернатор регіону Олексій Беспрозванних заявив, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала через підозрілий об'єкт, який нібито наближався з боку Литви, однак перевірка не виявила загрози.

Водночас моніторингові канали повідомляли про атаку дронів на Балтійськ, де розташована головна база Балтійського флоту РФ, а також про роботу російської ППО та нові вибухи в районі міста.

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