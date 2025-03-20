Удар по Кропивницькому та вибухи в Енгельсі: головні новини України (дайджест)

Новини України 20 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 20 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, ДСНС України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Наймасовіша атака дронів на Кропивницький: 8 поранених, серед них - дитина

Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки в кількох районах: вибито вікна, зруйновано балкони, зазнали пошкоджень конструкції.

відео дня

Вибухи в Енгельсі: під удар міг потрапити аеродром, де базуються бомбардувальники

У ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомляли про атаку невідомих дронів. Недалеко від аеродрому в Енгельсі здійнявся величезний стовп диму.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, у Саратові після атаки БПЛА є пошкодження в приватному будинку в районі Соколової гори. Постраждалих немає.

В ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область – що відомо

Українські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область РФ, але поки не зрозуміло, чи утримують вони ці позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 19 березня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь і південний захід від Демидівки, вздовж міжнародного кордону на північний захід від міста Бєлгород.

Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

В Україні знову висока геомагнітна активність. 20 березня фіксується магнітна буря червоного рівня - з К-індексом 5. Про це повідомляє meteoagent.

Від 8 березня магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. Однак, очікується, що протягом наступних кількох днів рівень сонячної активності суттєво зменшиться.

Армія РФ обманула ЗСУ і застосувала заборонену тактику нападу на Курщині – ISW

Армія країни-агресорки Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки. Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"РФ є дуже цінною землею": Трамп зробив гучну заяву про співпрацю з Росією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країна-агресорка Росія є "дуже цінною землею". Він наголосив, що США "повинні мати справу" з РФ.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Breitbart News. За його словами, хоча економічна відкритість США з Росією не є метою чи мотивом, щоб розділити РФ з Китаєм, це може бути наслідком таких дій.

Ворог прагне оточити ЗСУ: у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ

Прикордонники та інші підрозділи Сил оборони України зосередили особливу увагу на ділянці кордону з Курською областю РФ, особливо в межах Сумської області. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, кордон Сумщини з Росією простягається на понад 530 км, і кожен відтинок має свою специфіку.

Країна-агресор Росія досі здатна виробляти тактичну авіацію. І аеродром Енгельс у Саратовській області РФ, де минулої ночі спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки дронів, є єдиним летовищем, що зберігає більшість стратегічних ракет, які окупанти використовують для ударів по Україні. Там також відбувається оснащення літаків для подальшого повернення на авіабазу Оленя, звідки вони вилітають до бойових рубежів. Про це розповів заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Енгельс-2 - єдиний аеродром, де зберігають більшість стратегічних ракет, якими обстрілюють Україну. Зокрема, йдеться про ракети класу Х-101 і Х-555", - сказав він у коментарі Еспресо.

Найбільший удар по Енгельсу за всю історію: атаковано склади цінних ракет

У ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, однак цього разу постраждали й склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підтвердив, що ворог внаслідок нічної операції втратив ракети. Йдеться про Х-101.

"Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", — нагадав Коваленко на своїй сторінці в Telegram.

Вдарить +14 градусів: стала відома дата різкого потепління

Погода в Україні у п’ятницю, 21 березня, буде теплою – температура повітря підійметься до +10…+14 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що свіжа температура повітря буде лише у східних областях і в Криму.

На Енгельсі – пожежа, детонують боєприпаси: Генштаб розкрив деталі атаки

У ніч на 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ здійснили атаку на аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ. На території аеродрому виникла масштабна пожежа, лунали вибухи та зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Макрон ввійшов у конфронтацію з Трампом: Bloomberg розкрив битву за Україну

Президент Франції Еммануель Макрон активізує міжнародні зусилля для підтримки України, проте це ставить його в конфронтацію з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

Перший прем’єр-міністр незалежної України та колишній заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін помер. Йому було 92 роки. Про це у четвер, 20 березня, повідомила онучка Марія Фокіна у Facebook.

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Перед Великоднем через попит та кілька інших причин зростуть ціни на три популярні серед українців продукти. Йдеться про яйця, м'ясо та молочку.

Про те, як зміниться ціна на ці продукти, розповів у коментарі Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук .

Оточення ЗСУ в Курській області: в ЦРУ зробили неочікувану оцінку

Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Тому заяви президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна не відповідають дійсності. Про це пише Reuters.

ЗСУ вдарили по командному пункту РФ на Бєлгородщині – що відомо

18 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок ураження російський командний пункт повністю знищений.

Росія може припинити удари по Україні: військовий назвав умову

Росія може припинити атаки на Україну, якщо союзники забезпечать повне закриття неба. У такому разі ракети та безпілотники не досягатимуть цілі, оскільки будуть збиті, що зведе їхню ефективність до нуля. Крім того, високовартісні засоби повітряного нападу стануть економічно невиправданими, якщо їх одразу знищуватимуть. Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Путін видав ультиматум українцям в РФ та на окупованих територіях: що їм загрожує

Диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які, на думку російської влади, перебувають на території РФ та окупованих регіонів України без законних підстав, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати, або ж "легалізуватися". Відповідний документ було опубліковано 20 березня на порталі правової інформації РФ.

США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії представники США зустрінуться з делегаціями України та Росії. Українські посадовці зустрінуться з американськими окремо від росіян. Про це повідомив президент України Володмир Зеленський на брифінгу.

Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

Україна хоче припинити вогонь та закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів подробиці переговорів з Америкою та припинення ударів по енергетиці.

Він стверджує, що спершу команда України пропонувала розпочати з припинення вогню у небі та на морі.

В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

Європейський Союз не конфісковуватиме заморожені російські активи, вони залишатимуться заблокованими, доки Росія не припинить війну проти України. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської ради за підсумками саміту ЄС 20 березня.

У США представили важливу резолюцію про українські території

У США представили резолюцію щодо України, яка відкидає претензії РФ на суверенну українську територію. Про це заявив конгресмен Браян Фіцпатрік.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також про Крим. Ця резолюція гарантує, що жодна політика чи дія США не передбачатиме визнання незаконної російської операції.

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Погода в Україні 21 березня буде сухою та теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 березня в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. У неділю очікується похолодання. Температура повітря знизиться у північних областях. Також прогнозується дощ.

У центрі Рівного стався теракт: вибухівка спрацювала в авто, є постраждалі

У четвер, 20 березня, у Рівному вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Інцидент трапився поблизу одного з торговельно-розважальних центрів міста. Про це повідомила Національна поліція України.

Будуть не тільки наземні війська: з'явилися нові дані про розміщення миротворців

Партнери України планують розмістити миротворчі сили в наших регіонах. Вони включатимуть не тільки наземні війська, а й авіацію та флот союзників. Про це повідомляє Bloomberg.

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