Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вітольд Фокін був першим прем'єр-міністром незалежної України.

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Помер Вітольд Фокін / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Masha Fokina, uk.wikipedia.org

Що відомо:

20 березня стало відомо про смерть Вітольда Фокіна — першого прем'єр-міністра України

Сумну новину повідомила його онучка Марія Фокіна

Перший прем’єр-міністр незалежної України та колишній заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін помер. Про це у четвер, 20 березня, повідомила онучка Марія Фокіна у Facebook.

"Дiдусь", - написала онука Вітольда Фокіна і додала емодзі із розбитим серцем. відео дня

Також Марія Фокіна опублікувала кілька світлин із дідусем. Під дописом користувачі висловлюють співчуття родині у зв'язку з відходом у вічність Вітольда Фокіна.

Допис Марії Фокіної / Фото: скріншот

Хто такий Вітольд Фокін

Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка на Донеччині. Свою кар'єру він почав з роботи на шахті, де поступово піднявся до керівних посад у вугільній промисловості.

23 жовтня 1990 року Вітольд Фокін був призначений виконувачем обов'язків голови Ради Міністрів Української РСР. Уже 14 листопада того ж року його офіційно затвердили на цій посаді. Через півроку, 18 квітня 1991 року, Фокін став прем'єр-міністром Української РСР, перебираючи на себе управління державою в період значної економічної кризи.

Фокін мав можливість очолити уряд СРСР за запрошенням тодішнього генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова, проте відмовився. З моменту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року і до 1 жовтня 1992 року він виконував обов'язки прем'єр-міністра незалежної України.

Вітольд Фокін увійшов в історію як один із підписантів Біловезьких угод 8 грудня 1991 року разом із президентом України Леонідом Кравчуком. Цей документ офіційно завершив існування Радянського Союзу, сприяв створенню Співдружності Незалежних Держав (СНД) та закріпив суверенітет України.

З 1993 року Фокін займався науковою роботою в Інституті світової економіки та міжнародних відносин, а також обіймав посаду президента Міжнародного фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією. У період з 1997 по 2001 рік він був членом Вищої економічної ради при Президенті України.

Контроверсійна діяльність у Тристоронній контактній групі (ТКГ)

18 серпня 2020 року Вітольд Фокін був призначений першим заступником голови делегації України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Його участь у переговорах викликала значний суспільний резонанс через низку суперечливих заяв.

Зокрема, Фокін стверджував, що Росія змушена була забрати Крим, щоб його не захопили американці, а також заперечував факт війни між Росією та Україною на Донбасі. Ці висловлювання призвели до критики з боку громадськості, ЗМІ та навіть представників української влади. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відкрито заявив, що Фокін має залишити ТКГ, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав його піти "знову на пенсію".

Атака під час повномасштабного вторгнення

27 березня 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну одна з російських ракет влучила в будинок Вітольда Фокіна. На щастя, сам політик не постраждав, оскільки перебував у Молдові.

Відставка Фокіна з ТКГ - новини за темою

Нагадаємо, 18 серпня указом президента Володимира Зеленського Вітольд Фокін був призначений заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

В інтерв'ю виданню Страна.UA політик заявив, що Київ має надати особливий статус усім районам Донбасу та оголосити загальну амністію. Він підкреслив, що це його особиста позиція, а під "особливим статусом" мав на увазі створення спеціальної економічної зони на території Донбасу. Щодо амністії Фокін уточнив, що вона не поширюватиметься на тих, хто здійснював військові злочини.

Кульмінацією скандалу стало засідання Комітету Верховної Ради з питань державної влади 29 вересня, де Фокін заявив, що "не бачить війни між Україною та Росією на Донбасі".

30 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Фокіна зі складу української делегації в ТКГ та звільнив його з посади першого заступника голови делегації.

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