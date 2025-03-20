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В ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область – що відомо

Марія Николишин
20 березня 2025, 08:23
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Росіяни також хочуть відтіснити ЗСУ від позицій у Курській області.
В ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область – що відомо
Просування ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ключові тези:

  • ЗСУ, ймовірно, просунулися в Бєлгородську область
  • Невідомо, чи утримують вони ці позиції
  • Російські війська продовжили наступати у Курській області

Українські війська нещодавно просунулися в Бєлгородську область РФ, але поки не зрозуміло, чи утримують вони ці позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 19 березня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь і південний захід від Демидівки, вздовж міжнародного кордону на північний захід від міста Бєлгород.

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Аналітики додали, що пов'язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на південний захід від Графівки (на південний схід від Демидівки).

Також зазначається, що російські війська 19 березня продовжили наземну операцію, щоб відтіснити українців від позицій у Курській області.

"Російські війська атакували на захід від Суджі біля Гоголівки, на південний захід від Суджі біля Олешні, на південь від Суджі біля Гуєвого та Горналя, а також біля міжнародного кордону в Сумській області біля Басівки", - йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область – що відомо
Суджа / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 березня росіяни заявили, що Збройні сили України нібито спробували розпочати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю РФ.

Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумської області та закріпитися там. Однак українські захисники відбивають спроби штурмів противника.

Крім того, речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник говорив, що на північних рубежах України спостерігається активне пересування російських підрозділів, що раніше брали участь у бойових діях у Курській області.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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