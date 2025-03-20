Макрон ввійшов у конфронтацію з Трампом: Bloomberg розкрив битву за Україну

Прагнення Макрона до зміцнення відносин із Білим домом супроводжується серйозними викликами

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Макрон веде дипломатичний наступ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Про що мова:

Президент Франції активно залучає міжнародну спільноту для допомоги Києву

Трамп розглядає припинення вогню як шанс діалогу із РФ, що суперечить позиції Макрона

Рейтинг Макрона росте, дозволяючи зайняти ключову позицію у світовій політиці

Президент Франції Еммануель Макрон активізує міжнародні зусилля для підтримки України, проте це ставить його в конфронтацію з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп розглядає припинення вогню як можливість відновити діалог із Росією. Водночас Володимир Путін під час розмови з Трампом висунув вимогу повністю припинити постачання зброї в Україну, що може завадити Макрону згуртувати союзників навколо підтримки Києва.

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Однак, за словами високопоставленого європейського чиновника, країни Європи не підуть на виконання таких умов. Прессекретарка уряду Франції Софі Прімас також заявила, що ці вимоги "нереалістичні", і наголосила, що Макрон веде регулярні переговори з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у пошуках оптимального рішення.

Останнім часом французький президент провів зустрічі з міністрами оборони понад 30 країн, а також з головами військових відомств провідних європейських держав. Разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він організовує зустріч 37 країн для обговорення подальшої військової підтримки України після можливого припинення бойових дій.

Bloomberg зазначає, що Макрон має унікальну можливість впливати на Трампа завдяки їхнім давнім відносинам.

"Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв'язки, кажуть люди, знайомі з його мисленням. Французький президент сказав помічникам, що, хоча Трамп не дуже хороший слухач, якщо ви знайдете правильний аргумент, ви зможете привернути його увагу", - пише видання.

Оскільки світові лідери намагаються адаптуватися до змін в зовнішній політиці, ініціатива Макрона дозволяє йому зайняти центральну роль у переговорах.

Також варто звернути увагу, що французькі виборці позитивно оцінюють його дипломатичні зусилля, що позначилося на зростанні його рейтингу схвалення до рівня, який він мав перед парламентськими виборами минулого року.

Однак прагнення Макрона до зміцнення відносин із Білим домом супроводжується серйозними викликами, зазначає Bloomberg.

Як зауважує один із європейських чиновників, розміщення європейських військ в Україні може спричинити значні ризики, особливо якщо цей крок стане інструментом опору можливому тиску США щодо примирення з Росією.

Заяви Макрона щодо підтримки України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон зробив ряд гучних заяв. Він виступив із гучною промовою, в якій висловився про "зраду" США, продовження війни, підтримку України і ядерне стримування.

Також Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення іноземних військ в Україні. Він розкрив деталі, що одразу кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції.

Очільник Франції навіть назвав три міста, де союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів. Він наголосив, що мета полягає не в масовому залученні військ, адже наразі найбільша європейська армія – це українська, яка налічує близько мільйона військовослужбовців.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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